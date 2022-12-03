Четырехдневная рабочая неделя: депутаты оценят инициативу

Автор инициативы Денис Мелехов предлагает внести изменения в статью 131 Закона о труде, которая касается нормального рабочего времени.

По мнению Мелехова, за счет увеличения свободного времени без снижения эффективности работы повысится уровень удовлетворенности и творчества сотрудников. По словам представителя инициативы, появится больше свободного времени для учебы и личного развития, что также даст положительный экономический эффект.

Согласно архиву агентства LETA, в 2019 году на трехлетний испытательный срок на четырехдневную рабочую неделю перешел муниципалитет Одсхерред в Дании, предоставив своим 300 сотрудникам дополнительный выходной по пятницам.