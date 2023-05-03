Жаркие приключения Петравичи в Египте - депутата хотели купить за верблюдов

В этот раз на курорте депутат Сейма отдыхала вместе с коллегой.

Политик не скрывает, что, отдыхая в Египте, всегда пользуется вниманием местных мужчин. "Арабские мужчины гораздо более вспыльчивы и гораздо больше внимания уделяют иностранкам. Например, они предлагают купить вас за несколько верблюдов.

Я это воспринимаю с улыбкой. То, как мужчины реагируют, увидев туристок, уже несравнимо с тем, что было 20 лет назад, когда я впервые была в Хургаде. Тогда я подумала: "Зачем я сюда приехала, хочу сразу уехать!". Сейчас же они привыкли к туристам", - заключает Рамона и добавляет, что персонал отеля особенно заботится о безопасности отдыхающих.

"В Хургаде я чувствовала себя в полной безопасности. Каждый раз, когда мы выходили из отеля, нас спрашивали, как нас зовут и куда мы планируем идти. Если мы вызывали такси, сотрудник отеля записывал имя таксиста и номер машины.

При выезде из населенных пунктов таксистов часто останавливает полиция и проверяет, куда они собираются нас везти", - рассказала Петравича.

"Неделя в Египте позволила мне набраться сил и энергии для новой работы", - сказала депутат Сейма.

Больше об отдыхе Петравичи в Египте читайте в журнале Privātā Dzīve от 25 апреля.