Сигита Струберга: "Мы 30 лет заметаем под ковер болезненные темы"

После 24 февраля мы начали больше хотя бы об этом говорить, что уже хорошо. Но в то же время этого недостаточно. Этого однозначно недостаточно. И, в принципе, это не только в Латвии, и эстонские исследователи говорят о том, что есть та группа, которая затаила обиду, с которой работа могла бы быть намного эффективнее. Во что это выльется, прогнозировать трудно. Поэтому я считаю, что действительно очень важно эти вещи продолжать проговаривать, проговаривать намного интенсивнее.