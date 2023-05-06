Сигита Струберга: "Мы 30 лет заметаем под ковер болезненные темы"

Война в Украине накалила национальные темы и межнациональные отношения в Латвии. Упадет ли градус накала и запрос на радикализм после окончания войны или так рассуждать некорректно?
В рамках эфира "Кто вам платит?" обсудили этот вопрос с преподавателем факультета политологии Латвийского университета, генсекретарем Латвийской трансатлантической организации Сигитой Струбергой.
"Поскольку мы не можем сказать, когда "выровняется ситуация с войной", поэтому я все-таки бы ожидала, чтобы было более государственное мышление по поводу интеграции. (...) Учитывая, что мы не знаем, как долго это будет продолжаться, если не работать с тем, чтобы все-таки как-то смягчать эти тенденции радикализации, в долгосрочном периоде это может нести и негативные последствия", - прокомментировала ситуацию Сигита Струберга.
На уточняющий вопрос, достаточная ли ведется дискуссия в обществе на болезненные для обеих общин темы, например, такие как снос памятника в Пардаугаве, не остается ли у одной стороны обида из-за непроговоренных причин подобных решений властей и не несет ли это в себе взрывоопасных ситуаций в будущем, эксперт отметила: "Я уже достаточно продолжительное время именно об этом говорю.
Я считаю, что мы 30 лет тем только и занимаемся, что заметаем под ковер болезненные темы и делаем вид, что в принципе все неплохо.
После 24 февраля мы начали больше хотя бы об этом говорить, что уже хорошо. Но в то же время этого недостаточно. Этого однозначно недостаточно. И, в принципе, это не только в Латвии, и эстонские исследователи говорят о том, что есть та группа, которая затаила обиду, с которой работа могла бы быть намного эффективнее. Во что это выльется, прогнозировать трудно. Поэтому я считаю, что действительно очень важно эти вещи продолжать проговаривать, проговаривать намного интенсивнее.
И, к сожалению, я не вижу пока позитивных намеков, что это может состояться. И вот это меня пугает. И, кстати, как раз-таки, опять же, возвращаясь к стратегической коммуникации - последняя концепция, которую выдала Государственная канцелярия, то есть постановила насчет стратегических коммуникаций, как раз-таки показывает именно заметание под ковер или выдавание желаемого за реальность".
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