Латвия протестующая - чего требует население?

Тема эфира "Кто вам платит?" - протесты в Латвии. На фото - участница акции протеста "Причина смерти: женщина".

Сторонники демократии, противники домашнего насилия, педагоги, медики, осудившие войну русские Латвии - по меньшей мере пять групп за последние дни вышли или анонсировали акции протеста. О чем это свидетельствует, чего хотят жители Латвии и удастся ли чего-нибудь добиться таким путем - обсуждаем в эфире "Кто вам платит?".