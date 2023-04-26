Латвия протестующая - чего требует население?

Сторонники демократии, противники домашнего насилия, педагоги, медики, осудившие войну русские Латвии - по меньшей мере пять групп за последние дни вышли или анонсировали акции протеста. О чем это свидетельствует, чего хотят жители Латвии и удастся ли чего-нибудь добиться таким путем - обсуждаем в эфире "Кто вам платит?".
Гости эфира:
- Сигита Струберга - преподаватель факультета политологии Латвийского университета, генсекретарь Латвийской Трансатлантической организации;
- Антонина Ненашева - депутат Сейма ("Прогрессивные"), в прошлом - педагог;
- Денис Клюкин - директор Рижской Ринужской средней школы.
Темы эфира:
- Масштабное шествие педагогов и противостояние Министерства образования и науки и профсоюза LIZDA - в чем камень преткновения и кто берет вверх?
- Ожидаемые акции медиков - к чему готовиться?
- Угроза демократии в Огре или политические противостояния?
- Убийство в Екабпилсе как лакмусовая бумажка ситуации с защитой женщин от домашнего насилия?
- Русский голос Латвии против войны - важны ли такие акции? Почему?
Встречаемся в прямом эфире в 18:00!
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