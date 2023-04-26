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Латвия протестующая - чего требует население?

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
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Тема эфира "Кто вам платит?" - протесты в Латвии. На фото - участница акции протеста "Причина смерти: женщина".
Тема эфира "Кто вам платит?" - протесты в Латвии. На фото - участница акции протеста "Причина смерти: женщина". Фото: Ieva Leiniša/LETA/TVNET kolāža

Сторонники демократии, противники домашнего насилия, педагоги, медики, осудившие войну русские Латвии - по меньшей мере пять групп за последние дни вышли или анонсировали акции протеста. О чем это свидетельствует, чего хотят жители Латвии и удастся ли чего-нибудь добиться таким путем - обсуждаем в эфире "Кто вам платит?".

Гости эфира:

  • Сигита Струберга - преподаватель факультета политологии Латвийского университета, генсекретарь Латвийской Трансатлантической организации;
  • Антонина Ненашева - депутат Сейма ("Прогрессивные"), в прошлом - педагог;
  • Денис Клюкин - директор Рижской Ринужской средней школы.

Темы эфира:

  • Масштабное шествие педагогов и противостояние Министерства образования и науки и профсоюза LIZDA - в чем камень преткновения и кто берет вверх?
  • Ожидаемые акции медиков - к чему готовиться?
  • Угроза демократии в Огре или политические противостояния?
  • Убийство в Екабпилсе как лакмусовая бумажка ситуации с защитой женщин от домашнего насилия? 
  • Русский голос Латвии против войны - важны ли такие акции? Почему?

Встречаемся в прямом эфире в 18:00!

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