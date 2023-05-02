Затлерс призвал русскоязычных не обижаться и показать, что "мы с вами, латыши"

В Латвии - одно из самых успешных сложных обществ, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении бывший президент Валдис Затлерс, сообщает агентство LETA.
Оценивая происходящие в латвийском обществе процессы, на которые в том числе сильно повлияла война в Украине, Затлерс отметил, что русскоязычным Латвии нужно понять, что у латышей, принимая во внимание исторический опыт, есть тень подозрений во время встречи с русскоязычными, так как каждый, кто говорит на русском языке - потенциальный друг и враг.
Затлерс отметил, что, по его мнению, в Латвии не хватает публичного выражения мнения местных русскоязычных, выступающих против войны.
"Не хватает того, что есть несколько десятков человек, которые говорят вместо них. Нужно выйти на улицы, показать, что "мы с вами, латыши", отметил бывший президент.
Он отметил, что война есть война, поэтому люди подозрительны, поэтому Затлерс рекомендовал бы русскоязычным на это не обижаться, так как при обиде "горечь остается так долго", что никогда уже не превратится в улыбку по отношению друг к другу.
Общество Латвии во время войны было стабильным и спокойным, не поддавалось вызовам и обвинениям - даже со сносом памятника, ясным посланием, что 9 мая больше никогда не будет, считает Затлерс.
"Когда у меня спрашивают - почему, я отвечаю очень просто. Путин построил этот праздник, так как в моем детстве его не было. И Путин сам через эту войну его уничтожил", - сказал экс-президент.
По его словам, через войну приходят истины, которые нужно понять и научиться жить в сложном обществе, как это происходит и в Латвии.
"В Латвии - одно из самых успешных сложных обществ, потому что в других частях общества либо вообще не взаимодействуют, либо происходят столкновения", - оценил Затлерс, добавив, что главный вопрос, по которому может быть достигнуто взаимопонимание, — это вопрос этики.
В свою очередь в контексте предстоящих выборов президента Затлерс выразил надежду, что "Латвия получит такого президента, какого Латвия заслужила".
По его словам, ситуация с выдвижением кандидатов на пост президента – это политическая игра, и для партий важнее процесс, чем человек. Однако для жителей человек очень важен - жители хотят видеть такого президента, который, "глядя на нас, понял бы нас, а мы - поняли бы его".
"Этому человеку нужно уметь говорить на понятном языке - не только политкорректно, но иногда и прямо. В военное время, во время трудностей необходимо говорить ясным языком", - отметил Затлерс.
"Если посмотрим на президента Франции, то каждый раз, когда он пытается что-то сказать, все встревожены - и я не хотел бы, чтобы так было в Латвии," - сказал Затлерс.
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