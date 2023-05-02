Затлерс призвал русскоязычных не обижаться и показать, что "мы с вами, латыши"

"Когда у меня спрашивают - почему, я отвечаю очень просто. Путин построил этот праздник, так как в моем детстве его не было. И Путин сам через эту войну его уничтожил", - сказал экс-президент.

По его словам, через войну приходят истины, которые нужно понять и научиться жить в сложном обществе, как это происходит и в Латвии.

"В Латвии - одно из самых успешных сложных обществ, потому что в других частях общества либо вообще не взаимодействуют, либо происходят столкновения", - оценил Затлерс, добавив, что главный вопрос, по которому может быть достигнуто взаимопонимание, — это вопрос этики.

В свою очередь в контексте предстоящих выборов президента Затлерс выразил надежду, что "Латвия получит такого президента, какого Латвия заслужила".

По его словам, ситуация с выдвижением кандидатов на пост президента – это политическая игра, и для партий важнее процесс, чем человек. Однако для жителей человек очень важен - жители хотят видеть такого президента, который, "глядя на нас, понял бы нас, а мы - поняли бы его".

"Этому человеку нужно уметь говорить на понятном языке - не только политкорректно, но иногда и прямо. В военное время, во время трудностей необходимо говорить ясным языком", - отметил Затлерс.

"Если посмотрим на президента Франции, то каждый раз, когда он пытается что-то сказать, все встревожены - и я не хотел бы, чтобы так было в Латвии," - сказал Затлерс.