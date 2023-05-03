Рукс: Если Русиньш покончил с собой, его тело вскоре будет найдено

Полиция не исключает, что Русиньш покончил с собой. Его автомобиль был найден в лесу у реки Айвиексте, в машине было найдено несколько телефонов и карты предоплаты. Госполиция периодически вкладывала большие ресурсы, чтобы обыскать соответственную акваторию.

"Уровень воды в акваториях падает - если Русиньш покончил с собой, его тело скоро будут найдено", - сказал Рукс. В то же время не исключено, что Русиньш сбежал и покинул страну.

Рукс также подтвердил, что полиция охраняет людей, против которых Русиньш потенциально мог бы предпринять действия.

Глава Госполиции также подтвердил, что в ходе следствия обнаружилось, что ранее, по другим процессам, были случаи, когда люди скрывали Леона Русиньша от представителей полиции.

"Мне жаль, что я не мог вмешаться в ситуацию до того, как произошел трагический случай. У меня не было информации об этом. Я уже говорил, что в полиции бывают ситуации, когда информация не достигает ни регионального, ни центрального руководства.

Напомним, в связи с мероприятиями по поискам Русиньша до убийства бывшей супруги должность придется потерять начальнику Восточно-Земгальского участка (бывшего Екабпилсского участка) Роланду Берзиньшу. Несмотря на то, что Русиньш был объявлен в розыск, он продолжал свободно терроризировать свою бывшую супругу, ее семью и коллег. В свою очередь полиция участка решила справиться с этим случаем своими силами, не привлекая более масштабные силы стражей порядка.