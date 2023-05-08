Разборки подростков в Иманте: Кучинскис приказал провести служебную проверку

Министр внутренних дел Марис Кучинскис приказал начальнику Госполиции Арманду Руксу провести служебную проверку в связи с физическими столкновениями между подростками 5 мая в Иманте, сообщает агентство LETA.
По словам министра, он ожидает, что в ходе служебной проверки выяснится, действовали ли полицейские, реагируя на вызов, согласно требованиям нормативных актов.
Как уже писал RUS TVNET, вечером 5 мая в Государственную полицию поступил звонок от мужчины из микрорайона Иманта в Риге. По его словам, на школьном стадионе находилось несколько несовершеннолетних с ножами.
Принимая во внимание характер происшествия и возможную опасность, на место немедленно выехал экипаж батальона специального назначения Государственной полиции.
Через несколько минут поступил звонок от женщины, которая сообщила, что в ее квартире укрылись молодые люди, которых преследуют другие подростки с ножами.
При этом через несколько минут батальон специального назначения уже был в окрестностях школы, а затем в лесу, разыскивая молодых людей. В то же время экипаж Государственной полиции отправился в квартиру женщины и прибыл туда через 40 минут.
В полиции подтвердили, что за это время от женщины поступил еще один звонок о дальнейшем ходе событий, обновленная информация была передана прибывшим экипажам. Кроме того, дежурный сотрудник полиции снова связался с женщиной около 19:52, сообщив ей, что наряд полиции уже направляется в квартиру, а также уточнил некоторые подробности происшествия и участвующих в нем лиц.
Приехав в квартиру женщины, полиция опросила ее. Подростков отвезли домой и передали родителям. Позже этот экипаж прибыл на место происшествия в лесном массиве, куда также прибыл батальон специального назначения.
Отец жертвы задержал одного из предполагаемых преступников в лесном массиве еще до прибытия полиции.
Полиция установила почти всех причастных к этому молодых людей, которым исполнилось 13 лет.
В настоящее время полиция работает с подростками и их родителями, объясняя роль и ответственность каждого вовлеченного. Учитывая, что они не достигли 14-летнего возраста, они не подпадают под действие закона и не несут ответственность.
По факту случившегося 5 мая уже возбуждено уголовное дело по части второй статьи 231 Уголовного закона - за хулиганство, если оно совершено группой лиц или если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему. Назначена экспертиза для определения степени тяжести травм пострадавшего подростка. Также были найдены вещи потерпевшего.
Имеющаяся у полиции информация свидетельствует о том, что этот конфликт возник из-за того, что ранее у детей были разногласия, и конфликт носит личный характер.
Имеющиеся в распоряжении полиции факты не свидетельствуют о том, что группа молодых людей угрожала другим жителям микрорайона, так как это был конкретный взаимный конфликт, однако уже вечером 7 мая правоохранители получили информацию от жителей о нескольких местах в микрорайоне Иманта, где планировались или уже происходили массовые собрания и физические стычки молодежи, причиной которых стали события 5 мая. В Пардаугавском управлении полиции Риги и подразделении батальона специального назначения была объявлена тревога и были мобилизованы все возможные силы. В соцсетях сообщалось о компаниях подростков в этом микрорайоне, которые хотели устроить "суд Линча".
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