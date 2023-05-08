Разборки подростков в Иманте: Кучинскис приказал провести служебную проверку

Приехав в квартиру женщины, полиция опросила ее. Подростков отвезли домой и передали родителям. Позже этот экипаж прибыл на место происшествия в лесном массиве, куда также прибыл батальон специального назначения.

Отец жертвы задержал одного из предполагаемых преступников в лесном массиве еще до прибытия полиции.

Полиция установила почти всех причастных к этому молодых людей, которым исполнилось 13 лет.

В настоящее время полиция работает с подростками и их родителями, объясняя роль и ответственность каждого вовлеченного. Учитывая, что они не достигли 14-летнего возраста, они не подпадают под действие закона и не несут ответственность.

По факту случившегося 5 мая уже возбуждено уголовное дело по части второй статьи 231 Уголовного закона - за хулиганство, если оно совершено группой лиц или если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему. Назначена экспертиза для определения степени тяжести травм пострадавшего подростка. Также были найдены вещи потерпевшего.

Имеющаяся у полиции информация свидетельствует о том, что этот конфликт возник из-за того, что ранее у детей были разногласия, и конфликт носит личный характер.

Имеющиеся в распоряжении полиции факты не свидетельствуют о том, что группа молодых людей угрожала другим жителям микрорайона, так как это был конкретный взаимный конфликт, однако уже вечером 7 мая правоохранители получили информацию от жителей о нескольких местах в микрорайоне Иманта, где планировались или уже происходили массовые собрания и физические стычки молодежи, причиной которых стали события 5 мая. В Пардаугавском управлении полиции Риги и подразделении батальона специального назначения была объявлена ​​тревога и были мобилизованы все возможные силы. В соцсетях сообщалось о компаниях подростков в этом микрорайоне, которые хотели устроить "суд Линча".