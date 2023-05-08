Драка в Иманте: полиция установила личности людей, призывавших к массовым сборищам

Государственная полиция установила личности двух несовершеннолетних, по инициативе которых произошло сборище подростков в микрорайоне Иманта. В ночь на понедельник несовершеннолетние были доставлены в полицию для проведения процессуальных действий.
Полиция сообщает, что других инцидентов не выявлено, ситуация полностью контролируется.
Полиция продолжает работу в усиленном режиме.
Как сообщил в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 начальник Госполиции Арманд Рукс, призыв в закрытых группах Telegram распространяли два подростка, приглашая других молодых людей собраться и "поговорить". Ситуация стала накаляться после произошедшего 5 мая в Иманте избиения одного из подростков.
На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как несколько ребят избивают сверстника, а другие подростки наблюдают за происходящим и снимают на телефоны. Жестокое избиение вызвало широкие дискуссии в социальных сетях и осуждение действий полиции, при этом многие участники дискуссий утверждали, что полиция долго не прибывала на место происшествия.
В воскресенье вечером молодые люди массово перемещались по улицам микрорайона, произошло несколько потасовок, один человек пострадал.
В Пардаугавском отделении полиции и Рижском отряде батальона специального назначения была объявлена повышенная готовность, чтобы отреагировать на возможные физические столкновения.
По данным агентства LETA, в воскресенье вечером полиция получила информацию от жителей Иманты о нескольких местах, где планируются или уже произошли массовые скопления молодежи и физические столкновения после событий 5 мая.
Ранее на основе распространяемой в интернете информации о том, что молодежь планирует устроить "суд Линча", сотрудники правоохранительных органов провели профилактические беседы и разогнали молодых людей. Также была получена информация о том, что в парке в Иманте происходит массовая драка, на место происшествия прибыл батальон специального назначения.
Госполиция призывает родителей детей, которые могут быть вовлечены в конфликт, немедленно убедиться в их местонахождении и обсудить серьезность подобных ситуаций. Также полиция призывает всех, кому известно о столкновениях между подростками, немедленно звонить в полицию по телефону 110.
Как уже писал RUS TVNET, в пятницу, 5 мая, возле спорткомплекса "Иманта" банда подростков с ножами напала на нескольких сверстников, которым удалось вырваться, забежать в ближайший подъезд и укрыться в квартирах жильцов. Один из них укрыться не успел и был избит в Анниньмуйжском лесу. Видео избиения стремительно распространилось в социальных сетях.
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