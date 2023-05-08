Драка в Иманте: полиция установила личности людей, призывавших к массовым сборищам

Ранее на основе распространяемой в интернете информации о том, что молодежь планирует устроить "суд Линча", сотрудники правоохранительных органов провели профилактические беседы и разогнали молодых людей. Также была получена информация о том, что в парке в Иманте происходит массовая драка, на место происшествия прибыл батальон специального назначения.

Госполиция призывает родителей детей, которые могут быть вовлечены в конфликт, немедленно убедиться в их местонахождении и обсудить серьезность подобных ситуаций. Также полиция призывает всех, кому известно о столкновениях между подростками, немедленно звонить в полицию по телефону 110.

Как уже писал RUS TVNET, в пятницу, 5 мая, возле спорткомплекса "Иманта" банда подростков с ножами напала на нескольких сверстников, которым удалось вырваться, забежать в ближайший подъезд и укрыться в квартирах жильцов. Один из них укрыться не успел и был избит в Анниньмуйжском лесу. Видео избиения стремительно распространилось в социальных сетях.