Видео ⟩ Поиски пропавшей Юстине: отец девочки рассказал о событиях рокового вечера

В Роговке с 5 мая проходят поиски семилетней Юстине Рейниковой. Отец Юстине впервые готов выступить публично: на Латвийском телевидении он рассказал о событиях злополучного вечера.
Отец Юстине рассказывает, что в последний раз видел ребенка вечером 5 мая.
"В 19:00 она попросила разрешения выйти на улицу, поиграться в песочнице. Я смотрю, время уже около 20:00. Я пошел звать ее домой. Я вышел - ее нет! Я осмотрел дом - там тоже нет, - рассказывает отец. - Я сразу пошел в детский сад - там есть качели, все, что ее интересует. Я встретил соседку, она сказала, что ребенка не видела. Сразу по поселку я начал ходить, спрашивать людей - никто ничего не видел. Люди начали помогать и искать. Около 21:00 я поняла, что без полиции не справлюсь".
Отец также уточняет ранее прозвучавшую информацию о девочке - Юстине говорит, но плохо. Крики спасателей она наверняка услышит.
В волости также указывают, что семья не является неблагоприятной, но подтверждают, что по месту жительства сиротский суд гостил.
"Сиротский суд посетил этот дом, потому что биологическая мать девочки писала претензии на то, что отец отдает [дочь] бабушке и лично не приглядывает за этим ребенком. Сиротский суд посетил, и все было в порядке. Девочка была счастлива, открыта. Мы ничего плохого не можем сказать", - заявила руководитель Наутренского волостного управления Резекненского края Ливия Плавинска.
Говоря о поисковых работах, она подчеркивает, что больше всего удивляет то, что "абсолютно никаких концов нет".
"Здесь исследовано все. Также, когда были кинологи из Риги с собаками, они сказали, что невозможно, потому что так много следов, что собака просто не находит. Около трех прудов было осушено. Один большой пруд площадью в 0,4 гектара, его невозможно осушить, но с новейшими технологиями там тоже идут работы. С дронами, которые впускают в воду и ведут поиски. (...) Мы сделали все, что могли. Конечно, окрестность здесь не так проста, потому что здесь болото, там вода. И, конечно, это усложняет ситуацию", - говорит Плавинска.
Уже сообщалось, что Государственная полиция сменила тактику поиска пропавшей в Роговке Резекненского края семилетней Юстине, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Ласма Курсите.
Девочка ушла из своего дома в Роговке Наутренской волости вечером 5 мая, и с тех пор ее не могут найти. У девочки имеются проблемы со здоровьем, она не говорит.
С момента исчезновения Юстине до вечера воскресенья многократно была обыскана территория уже в радиусе 20 километров от места исчезновения девочки, при помощи водных дронов были проверены ближайшие водоемы, а маленькие пруды пытались откачивать. К сожалению, пока поисковые мероприятия результата не принесли.
Полиция расследует несколько версий исчезновения девочки, но основной остается версия о том, что она сама ушла со двора дома в неизвестном направлении.
Полиция напоминает, что Юстине была одета в короткую розовую куртку, белый свитер, черные джинсы и черную обувь. Ее рост 124 сантиметра, волосы светлые до плеч. Госполиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о девочке, звонить по телефону 67 006 734 или 110.
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