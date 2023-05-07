Водные дроны и откачка прудов: в воскресенье поиски маленькой Юстине продолжались весь день

С момента исчезновения Юстине до вечера воскресенья многократно была обыскана территория уже в радиусе 20 километров от места исчезновения девочки, при помощи водных дронов были проверены ближайшие водоемы, а маленькие пруды пытались откачивать. К сожалению, пока поисковые мероприятия результата не принесли.

В свою очередь Латвийское телевидение в воскресенье сообщило, что семья пропавшей девочки находилась в поле зрения Сиротского суда.

Отец и мачеха Юстине и их четверо детей - приезжие, они переехали в Роговку примерно полгода назад. Так как у девочки имеются проблемы со здоровьем, она не училась в местной школе. Биологическая мать ребенка проживает за границей.

Одна местная жительница рассказала, что девочку здесь видели редко. Глава Наутренской волости Ливия Плавинска отметила, что "семья оценивается неоднозначно" - в частности, она находилась в поле зрения Сиротского суда.

Поиски продолжались и этой ночью.

Государственная полиция просит откликнуться тех, кому известно возможное местонахождение девочки, позвонив по номеру телефона 67006734 или 110.

Юстине Резникова пропала в пятницу, 5 мая. Рост пропавшей девочки 124 сантиметра, у нее светлые волосы до плеч. Она была одета в короткую розовую куртку, белый свитер, черные джинсы, черную обувь.

У девочки проблемы со здоровьем, она не говорит.

Версии

Государственная полиция проверяет все версии, однако в качестве основной выдвигается допущение, что девочка самовольно покинула двор и ушла в неизвестном направлении.

Периодически поступают звонки из разных мест Латвии о том, что якобы видели похожую на нее девочку, однако положительного результата пока нет.

Начат уголовный процесс.

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