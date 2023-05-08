Поиски пропавшей Юстине: полиция сменила тактику

Девочка ушла из своего дома в Роговке Наутренской волости вечером 5 мая, и с тех пор ее не могут найти. У девочки имеются проблемы со здоровьем, она не говорит.

Как сообщили в полиции, поиски Юстине продолжались всю ночь. С момента ее исчезновения полиция в сотрудничестве с другими службами и организациями неоднократно прочесывала окрестности, осматривала колодцы и водоемы.

Сегодня в поисках Юстине участвуют полицейские и сотрудники Государственной пограничной охраны. Поиски ведутся и с воздуха на вертолете пограничной охраны. Полиция координирует поисковые работы на месте происшествия с участием добровольцев.

Полиция расследует несколько версий исчезновения девочки, но основной остается версия о том, что она сама ушла со двора дома в неизвестном направлении.

Полиция напоминает, что Юстине была одета в короткую розовую куртку, белый свитер, черные джинсы и черную обувь. Ее рост 124 сантиметра, волосы светлые до плеч. Госполиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о девочке, звонить по телефону 67 006 734 или 110.