Фото ⟩ В Рижском порту впервые пристал 299-метровый круизный корабль

Почти половина пассажиров круизного судна является гражданами США, значительное число пассажиров из Нидерландов, Канады, Австралии.

Rotterdam - это судно длиной в 299 метра, спущенное на воду осенью 2020 года, но из-за пандемии в первый круиз он направился только осенью 2021 года.

Rotterdam - круизный лайнер класса люкс, на нем 12 палуб, на судне шесть ресторанов, спа-центр, широкие спортивные и рекреационные зоны, библиотека, художественная галерея, театральный и концертный зал и другие возможности отдыха для пассажиров судна.

Судно прибывает в Ригу из Ростока и отправится в Таллинский порт. 14-дневный круиз в Балтийском море начался и завершится в Амстердаме.