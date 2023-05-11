Фото ⟩ В Рижском порту впервые пристал 299-метровый круизный корабль

В четверг, 11 мая, в Рижском порту впервые пристало судно Rotterdam круизной компании Holland America Line с 2457 пассажирами из более чем 40 стран мира, сообщили представители управления Рижского свободного порта.
Почти половина пассажиров круизного судна является гражданами США, значительное число пассажиров из Нидерландов, Канады, Австралии.
Rotterdam - это судно длиной в 299 метра, спущенное на воду осенью 2020 года, но из-за пандемии в первый круиз он направился только осенью 2021 года.
Rotterdam - круизный лайнер класса люкс, на нем 12 палуб, на судне шесть ресторанов, спа-центр, широкие спортивные и рекреационные зоны, библиотека, художественная галерея, театральный и концертный зал и другие возможности отдыха для пассажиров судна.
Судно прибывает в Ригу из Ростока и отправится в Таллинский порт. 14-дневный круиз в Балтийском море начался и завершится в Амстердаме.
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