Ушаков назвал дело KNAB против себя политически мотивированным

"Такое действие логично, хотя Рижское самоуправление должно доплатить перевозчику за перевозку пассажиров", - отмечает политик.

По словам Ушакова, аналогичным образом поступила и Юрмальская городская дума, которая приняла решение заключить договор о сотрудничестве с пассажирским перевозчиком АО "Pasažieru vilciens", чтобы обеспечить жителям Юрмалы возможность бесплатного проезда на железнодорожных маршрутах Рига-Кемери и Кемери-Рига.

"Должны ли теперь быть выдвинуты подозрения также против Юрмальской думы и нынешней Рижской думы?" - риторически спрашивает Ушаков.

По его словам, начатый KNAB процесс является "абсолютно политически мотивированным мероприятием", однако Ушаков не сомневается, что ему "в очередной раз раз удастся доказать свою правоту".

В свою очередь, депутат Европарламента Андрис Америкс сообщил агентству LETA, что не может подробно комментировать переданное в прокуратуру KNAB обвинение против него. Политик заявил, что решение о дальнейшем ходе процесса должна принять прокуратура, но отметил, что вообще не находился в Латвии в рассматриваемый период.

Бывший глава департамента сообщения Рижской думы Якрин от более подробных комментариев воздержался, поскольку ему не совсем ясна суть обвинения.

С бывшим руководителем Rīgas satiksme Бемхенсом и бывшим реальным бенефициаром RMS Брандавсом агентству LETA связаться не удалось.

Как сообщалось, KNAB передало в Генеральную прокуратуру дело по обвинению бывшего мэра Риги Нила Ушакова, его тогдашнего заместителя Андриса Америкса и еще нескольких лиц в причинении ущерба в размере около 10 млн евро Рижскому самоуправлению и его капитальному обществу.