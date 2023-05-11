Потери для Риги в 10 млн евро: KNAB инициировал уголовное дело против Ушакова, Америкса и других

В среду, 10 мая, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало Генеральной прокуратуре уголовный процесс, в котором получило достаточные доказательства того, что четыре должностных лица бывшей Рижской думы и ее общества капитала, а также одно физическое лицо в корыстных целях создали доходы для компании, осуществлявшей пассажирские перевозки на микроавтобусах, часть которых возвращалась в виде регулярной взятки наличными для двух бывших высших должностных лиц Рижской думы. В результате преступных деяний самоуправлению и его обществу капитала был нанесен ущерб в размере более 10 млн евро.