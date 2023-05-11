Потери для Риги в 10 млн евро: KNAB инициировал уголовное дело против Ушакова, Америкса и других

В среду, 10 мая, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало Генеральной прокуратуре уголовный процесс, в котором получило достаточные доказательства того, что четыре должностных лица бывшей Рижской думы и ее общества капитала, а также одно физическое лицо в корыстных целях создали доходы для компании, осуществлявшей пассажирские перевозки на микроавтобусах, часть которых возвращалась в виде регулярной взятки наличными для двух бывших высших должностных лиц Рижской думы. В результате преступных деяний самоуправлению и его обществу капитала был нанесен ущерб в размере более 10 млн евро.
Доказательства, полученные на досудебной стадии расследования KNAB, свидетельствуют о том, что бывший председатель Рижской думы Нил Ушаков и его заместитель Андрис Америкс, используя свое служебное положение в качестве руководящих должностных лиц самоуправления, запросили у собственника той самой компании по перевозкам взятку в крупном размере.
Согласно расследованию, Ушаков, Америкс и владелец компании договорились о необходимых действиях для реализации взятки. Соглашение предусматривало внесение изменений в нормативные акты, чтобы компания могла получить от Рижской думы через ее капитальное общество платежи за перевозку пассажиров с льготами, и 30% от этих доходов ежемесячно наличными в виде взятки платить председателю Рижской думы и его заместителю. Это происходило с мая 2018 года по 2020 апреля.
Для достижения изменений в нормативных актах два других должностных лица общества капитала самоуправления подготовили и дали принимающим решения лицам недостоверную информацию об обоснованности предоставления льгот и влиянии на хозяйственные интересы самоуправления и его общества капитала. Вовлеченные в преступное деяние лица осознавали противозаконность введения льгот и создание убытков Рижской думе и его обществу капитала. В результате преступных деяний самоуправлению и его обществу капитала нанесено более 10 млн евро имущественного ущерба.
KNAB предложил начать уголовное преследование в отношении четырех бывших государственных должностных лиц и одного физического лица.
KNAB, направляя материалы Генеральной прокуратуре, закончил соответствующее досудебное расследование. В настоящее время Генеральная прокуратура должна решить о дальнейшем продвижении уголовного дела.
KNAB обращает внимание на то, что лица, вовлеченные в любой уголовный процесс, имеют право на защиту, и напоминает о том, что презумпция невиновности применяется на всех этапах уголовного процесса, начиная с момента, когда лицо подозревается или обвиняется, до момента, пока его вина в совершении преступного деяния констатируется в установленном законом порядке.
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