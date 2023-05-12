Жители возмущены тем, что священник сбросил с крыши гнездо. Церковь прокомментировала ситуацию

Пользователь соцсетей Иво заявляет, что гнездо с крыши скинул священник, но добавляет, что так говорят жители.

В свою очередь Мара поделилась несколькими фотографиями как до, так и после того, как гнездо было скинуто. На фотографиях видно, как гнездо лежит на земле.

Позднее Мара сообщила: "Два дня скорбящие родители стояли на крыше на месте опустевшего гнезда. Уборщица церкви сказала: "Я плакала всю ночь. Зачем они это сделали!".

В соцсетях поднялась целая дискуссия о том, почему это было сделано. Apollo.lv связался с церковью, чтобы узнать мнение о произошедшем.

Контактное лицо церкви Гунарс рассказал: "Гнездо было сделано в этом году, но яиц в нем не было. Гнездо не было регулярно "жилым", и оно находилось на водоотводных трубах, и священник решил убрать его. Ветки были внутри труб, в связи с чем они не функционировали".