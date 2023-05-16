Слепаков и Варламов через суд потребовали снять с них статус "иноагента"

Известно, что в суд поступили два иска. Один от Семена Слепакова, а второй от Ильи Варламова. Они оба поданы к Минюсту РФ. В низ требуется исключить истцов из реестра "иноагентов". Иски поступили в суд 15 мая. Дата их рассмотрения пока не назначена.



Ранее шоумен и телеведущий Максим Галкин потребовал снять с него статус "иноагента". Он тоже подал иск на Минюст РФ в Замоскворецкий суд Москвы.