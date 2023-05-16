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Слепаков и Варламов через суд потребовали снять с них статус "иноагента"

rus.tvnet.lv
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Семен Слепаков
Семен Слепаков Фото: Пресс-фото

Российский музыкант и продюсер Семен Слепаков и блогер Илья Варламов подали иски в Замоскворецкий суд Москвы с требованием снять с них статус "иноагента", пишет Spletnik.ru.

Известно, что в суд поступили два иска. Один от Семена Слепакова, а второй от Ильи Варламова. Они оба поданы к Минюсту РФ. В низ требуется исключить истцов из реестра "иноагентов". Иски поступили в суд 15 мая. Дата их рассмотрения пока не назначена.

Ранее шоумен и телеведущий Максим Галкин потребовал снять с него статус "иноагента". Он тоже подал иск на Минюст РФ в Замоскворецкий суд Москвы.

Напомним, что комика, который сейчас проживает в Израиле вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми, внесли в реестр "иноагентов" РФ 16 сентября прошлого года.

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