Слепаков и Варламов через суд потребовали снять с них статус "иноагента"

Российский музыкант и продюсер Семен Слепаков и блогер Илья Варламов подали иски в Замоскворецкий суд Москвы с требованием снять с них статус "иноагента", пишет Spletnik.ru.
Известно, что в суд поступили два иска. Один от Семена Слепакова, а второй от Ильи Варламова. Они оба поданы к Минюсту РФ. В низ требуется исключить истцов из реестра "иноагентов". Иски поступили в суд 15 мая. Дата их рассмотрения пока не назначена.
Ранее шоумен и телеведущий Максим Галкин потребовал снять с него статус "иноагента". Он тоже подал иск на Минюст РФ в Замоскворецкий суд Москвы.
Напомним, что комика, который сейчас проживает в Израиле вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми, внесли в реестр "иноагентов" РФ 16 сентября прошлого года.
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