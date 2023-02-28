В воскресенье, 26 февраля, в Таллинне выступил Семен Слепаков. 24 февраля он выступил в Лиепае, а 25-го - в Резекне. Портал Limon.ee рассказал, каким был концерт в Эстонии. Не обошлось без шуток о Латвии.
Фото ⟩ Слепаков о Латвии: "Мне кажется, тут живут самые тихие наркоманы, геи и сатанисты в мире"
Политическая позиция
"Мои дорогие жители недружественной страны!" - так обратился к публике на концерте в Таллинне Семен Слепаков.
Напомним, с началом войны в Украине известный российский комик перебрался в Израиль, а теперь колесит с гастролями по Европе.
Портал Limon.ee отметил, что выступление Слепакова в Таллинне оставило грустное послевкусие. Весь вечер со сцены звучали шутки, но те, которые касались войны и того, что сейчас происходит в России, были какими-то не смешными, а пропитанными болью и личной обидой.
"Я осуждаю российское правительство, нет войне", - в самом начале вечера юморист четко и громко выразил свою позицию, и зал разразился аплодисментами.
О Латвии
Дорогу из Латвии в Эстонию юморист назвал "великим тормозным путем", как еще когда-то шутила в КВН команда Пятигорска.
Незадолго до приезда в Таллинн Слепаков выступал в Латвии. Он пошутил, что долго сомневался, ехать в страны Балтии или нет, поскольку его пугали, что там сплошные гомосексуалисты, наркоманы и сатанисты.
"Скажу честно, что раньше их не очень замечал, хотя бывал у вас. Мне казалось, что больше, чем в Москве на Патриках, их нет нигде. Но Соловьев же врать не будет… - говорит Слепаков. - У меня уже было два концерта в Латвии: один в Лиепае, а другой в Резекне. Так вот, впечатления по поводу "сатанинской гейропы":
мне кажется, тут живут самые тихие и дисциплинированные наркоманы, геи и сатанисты в мире.
Концерты начинались в шесть вечера. Видимо, потому, что в 21 все лиепайские сатанисты, геи и наркоманы уже должны спать, чтобы в семь утра встать на работу бодрыми и отдохнувшими. После концерта они, видимо, быстро бегут, перепихиваются, ширяются, поджигают икону и ложатся спать".
Портал Limon.ee отмечает, что в программе Слепакова было все: и легкое самобичевание, и зажигательные песни, и душевные разговоры о жизни. Помимо песен, имеющих политическую окраску, звучали в этот вечер песни про трусы, Таиланд, бабу, которая встала на весы, а еще - бабу страшно некрасивую. На большой сцене, впрочем, как и на всех выступлениях Слепакова, было пусто - только он и акустическая гитара, а еще миниатюрный столик с бутылкой воды. Выступление длилось два часа с получасовым антрактом.
Галерея: Выступление Семена Слепакова в Таллинне
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