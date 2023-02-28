Фото ⟩ Слепаков о Латвии: "Мне кажется, тут живут самые тихие наркоманы, геи и сатанисты в мире"

Политическая позиция

"Мои дорогие жители недружественной страны!" - так обратился к публике на концерте в Таллинне Семен Слепаков.

Напомним, с началом войны в Украине известный российский комик перебрался в Израиль, а теперь колесит с гастролями по Европе.

Портал Limon.ee отметил, что выступление Слепакова в Таллинне оставило грустное послевкусие. Весь вечер со сцены звучали шутки, но те, которые касались войны и того, что сейчас происходит в России, были какими-то не смешными, а пропитанными болью и личной обидой.

Зрители на концерте Семена Слепакова в Таллинне Фото: Sander Ilvest

"Я осуждаю российское правительство, нет войне", - в самом начале вечера юморист четко и громко выразил свою позицию, и зал разразился аплодисментами.

Семен Слепаков в Таллинне Фото: Sander Ilvest

О Латвии

Дорогу из Латвии в Эстонию юморист назвал "великим тормозным путем", как еще когда-то шутила в КВН команда Пятигорска.

Незадолго до приезда в Таллинн Слепаков выступал в Латвии. Он пошутил, что долго сомневался, ехать в страны Балтии или нет, поскольку его пугали, что там сплошные гомосексуалисты, наркоманы и сатанисты.

Семен Слепаков Фото: Sander Ilvest