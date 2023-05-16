Убийство Валягина: два гражданина Литвы предстанут перед судом

Один из подсудимых был задержан муниципальной полицией уже в день убийства, а другой подсудимый был задержан Государственной полицией 29 августа 2022 года.

Оба преступника обвиняются в убийстве в составе организованной группы, ношении и перевозке огнестрельного оружия, а также боеприпасов в составе организованной группы.

Обвиняемые признают свою вину в предъявленном им обвинении, а также частично признают компенсацию морального ущерба в размере 200 000 евро, которую требуют потерпевшие - дети погибшего Валягина.

Установлено, что оба обвиняемых ранее были судимы за совершение различных преступлений как в Литве, так и в других странах Европейского союза.

В целях установления других лиц, причастных к убийству Валягина, в ходе досудебного производства из этого уголовного процесса был выделен и направлен в Государственную полицию для дальнейшего расследования новый уголовный процесс.

В архиве агентства LETA указано, что Валягин в свое время был осужден по делу группы Харитонова. В 1998 году Верховный суд приговорил Валягина к 6 с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества, включив в срок заключения уже отбытые три года наказания, присужденные Окружным судом.

Он был освобожден из заключения в 2000 году, то есть менее чем за год до окончания срока наказания.

Валягин был признан виновным и осужден по статьям Уголовного закона за создание организованной группы или участие в ней в целях вымогательства и за захват заложника, если это связано с угрозой убийства, причинения телесных повреждений либо дальнейшим задержанием лица с целью принуждения его к совершению или воздержанию от действий, что является условием для освобождения заложника.