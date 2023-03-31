Рижская Восточная прокуратура предъявила обвинения двум гражданам Литвы за убийство ранее осужденного Геннадия Валягина в марте прошлого года в Риге, в микрорайоне Плявниеки, и, как отмечает прокуратура, у обвиняемых с жертвой был личный конфликт.
Убийство Валягина: у обвиняемых граждан Литвы был личный конфликт с жертвой
Прокурор Эдийс Пастарс подтвердил, что обоим лицам предъявлено обвинение по статьям Уголовного закона за убийство в организованной группе и транспортировку и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов в организованной группе.
Хотя на ранее опубликованных в прессе кадрах с камер видеонаблюдения видно, что стрелок был один, прокурор отметил, что ответственность за совершение преступления в организованной группе наступает независимо от роли лица в совместно совершенном деянии. Прокурор не прокомментировал, удалось ли следователям найти огнестрельное оружие, использованное при нападении, и был ли автомобиль, на которым скрылись оба нападавших, украден или являлся их личной собственностью.
Прокурор рассказал, что оба обвиняемых являются гражданами Литвы, которые ранее были осуждены в разных странах Европы за различные преступления. На вопрос, считаются ли оба литовца единственными инициаторами и соучастниками преступления, прокурор ответил, что обвинения предъявлены возможным непосредственным исполнителям убийства, но одновременно продолжается расследование с целью выяснить других вовлеченных лиц.
Прокурор добавил, что у обвиняемых был личный конфликт с Валягиным, но подробнее не прокомментировал, считается ли этот конфликт мотивом убийства.
"Они были лично знакомы с потерпевшим. У каждого был свой личный конфликт с Валягиным", - указал прокурор.
Он также не уточнил, проверялась ли в ходе расследования данного преступления какая-либо потенциальная связь с убийством администратора неплатежеспособности и адвоката Мартиньша Бункуса в 2018 году в Риге. Агентство LETA уже писало, что, по мнению правоохранительных органов, Валягин был организатором убийства Бункуса.
"Убийство Бункуса расследуется в другом деле. Все вопросы, связанные с убийством Бункуса, нужно задавать ведущему этот процесс лицу", - отметил прокурор.
В настоящее время по делу об убийстве Валягина продолжается досудебное расследование. Когда оно завершится, прокурор передаст дело в суд.
Уже сообщалось, что 11 марта 2022 года в Риге, на улице Мстислава Келдыша, 16 (ныне - улица Бралю Каудзишу), в машине у гриль-бара Ugolok был убит мужчина, а убийцы место преступления покинули. Распространенная в социальных сетях запись с камеры видеонаблюдения соседнего здания свидетельствует о том, что к автомобилю подошел человек в яркой одежде, которую носят, например, рабочие или строители, и открыл огонь. Пострадавший выпал из машины, а машина продолжила движение в обратном направлении до того момента, пока, вероятнее всего, не коснулась автомобиля нападавших, за рулем которого сидел соучастник убийства. После этого нападавшие уехали.
На всей территории Латвии был объявлен план "Перехват" с привлечением крупных сил полиции, и подозреваемые были задержаны.
Муниципальная полиция Ропажи в тот же день задержала одного из возможных виновных. При проведении широких следственных действий Государственная полиция 29 августа задержала еще одного мужчину.
К гражданам Литвы 1972 и 1978 годов рождения в качестве меры пресечения применен арест.
За такое преступление законом предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.
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