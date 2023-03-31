Убийство Валягина: у обвиняемых граждан Литвы был личный конфликт с жертвой

"Они были лично знакомы с потерпевшим. У каждого был свой личный конфликт с Валягиным", - указал прокурор.

Он также не уточнил, проверялась ли в ходе расследования данного преступления какая-либо потенциальная связь с убийством администратора неплатежеспособности и адвоката Мартиньша Бункуса в 2018 году в Риге. Агентство LETA уже писало, что, по мнению правоохранительных органов, Валягин был организатором убийства Бункуса.

"Убийство Бункуса расследуется в другом деле. Все вопросы, связанные с убийством Бункуса, нужно задавать ведущему этот процесс лицу", - отметил прокурор.

В настоящее время по делу об убийстве Валягина продолжается досудебное расследование. Когда оно завершится, прокурор передаст дело в суд.

Уже сообщалось, что 11 марта 2022 года в Риге, на улице Мстислава Келдыша, 16 (ныне - улица Бралю Каудзишу), в машине у гриль-бара Ugolok был убит мужчина, а убийцы место преступления покинули. Распространенная в социальных сетях запись с камеры видеонаблюдения соседнего здания свидетельствует о том, что к автомобилю подошел человек в яркой одежде, которую носят, например, рабочие или строители, и открыл огонь. Пострадавший выпал из машины, а машина продолжила движение в обратном направлении до того момента, пока, вероятнее всего, не коснулась автомобиля нападавших, за рулем которого сидел соучастник убийства. После этого нападавшие уехали.

На всей территории Латвии был объявлен план "Перехват" с привлечением крупных сил полиции, и подозреваемые были задержаны.

Муниципальная полиция Ропажи в тот же день задержала одного из возможных виновных. При проведении широких следственных действий Государственная полиция 29 августа задержала еще одного мужчину.

К гражданам Литвы 1972 и 1978 годов рождения в качестве меры пресечения применен арест.

За такое преступление законом предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.