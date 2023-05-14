Убийство Бункуса: следователям дело понятно до мельчайших деталей

Полиции и прокуратуре удалось до деталей выяснить, как было запланировано и осуществлено убийство адвоката Мартиньша Бункуса. В субботу начнется судебный процесс, в котором в качестве инициаторов преступления обвиняются предприниматели Михаил Ульман и Александр Бабенко. Прокурор Алдис Ласманис программе LTV De Facto признался, что подозревал их с самого начала работы с делом: "Моя профессиональная интуиция подтвердилась".
Из обвинений, выдвинутых Ульману, с которыми De Facto неофициально удалось ознакомиться, вытекает, что подготовка к убийству адвоката и администратора неплатежеспособности Бункуса произошло на 11 гектарах в Катлакалнсе Кекавского края. На скрытой за бетонным забором территории находятся незавершенная гостиница, баня и несколько других сооружений. По мнению следователей, в этом месте убийцы Бункуса встречались, проверяли огнестрельное оружие и хранили транспортные средства, привезенные из Литвы.
Собственность принадлежит акционерному обществу A.V.V. В 1991 году предприятие было основано известной в уголовных кругах тройкой. Среди них - Геннадий Валягин. Он тогда был правой рукой Ивана Харитонова, которого называли королем рэкета.
Во второй половине 90-х годов Харитонова и Валягина осудили за вымогательство. Они провели в тюрьме несколько лет. В марте прошлого года Валягина застрелили в его машине у бара в Плявниеках.
Неофициальная информация свидетельствует о том, что следователи считают именно Валягина организатором убийства Бункуса.
Убийство заказали, или, как сказано в обвинении, к нему подстрекли совладелец Mono и выгодоприобретатель банка LPB Михаил Ульман и крупнейший владелец сети магазинов Mego Александр Бабенко. У обоих с Валягиным были и деловые, и личные взаимоотношения.
Как следует из обвинения, у Ульмана как бывшего члена правления предприятия Rego Trade возникла неприязнь к Бункусу как к администратору неплатежеспособности этой фирмы. За убийство Бункуса организатору было предложено 100 тысяч евро, исполнителю - 200 тысяч евро. Деньги Валягину отдал Бабенко, но до самого стрелка все обещанное в конце концов не дошло.
Более 100 тысяч евро исполнителю не заплатили, сообщил прокурор Ласманис.
Уже в упомянутой собственности в Катлакалнсе Кекавского края Валягин нанял в качестве исполнителя убийства гражданина России Виктора Кривошея, который в свое время сидел в Елгавской тюрьме за убийство и грабеж. Кривошея попросили выследить Бункуса и выяснить его ежедневный маршрут передвижения. Кривошею вручили два пистолета-пулемета и боеприпасы.
Первая попытка убийства состоялась в сентябре 2016 года. Когда Бункус утром ехал по улице Вароню в сторону центра, его встретили двое на мотоцикле. Личность его водителя не была установлена, а сидящий на заднем сиденье Кривошей прицелился в боковое стекло машины Бункуса, однако из-за технического сбоя оружие не выстрелило.
В конце 2017 года Кривошей был проинформирован о том, что заказанное убийство должно быть исполнено до конца. В соответствии с предыдущим соглашением Ульман, Бабенко и Валягин встретились в центре Риги на углу улиц Лачплеша и Аку, где организатор сообщил о доставке транспортных средств для реализации преступления.
Утром 30 мая 2018 года Кривошей вместе с неизвестным водителем в грузовике ждал Бункуса, который ехал по улице Вароню в направлении улицы Айзсаулес. Когда Бункус был достаточно близко и начал совершать маневр обгона, Кривошей из грузовика сделал не менее семи выстрелов из автомата Калашникова.
После убийства его исполнители свернули направо перед Брасовским мостом. Между путями и кладбищем они сожгли грузовик, пересекли железную дорогу, в зоне жилых домов на улице Озолу забрались в темную машину и уехали. Затем в Пардаугаве снова сменили машину.
В обвинении, с которым De Facto неофициально ознакомилась, события изложены очень подробно, что указывает на сотрудничество кого-то вовлеченного - возможно, Кривошея - с полицией, по крайней мере какое-то время.
"В настоящее время ни один из обвиняемых не признает свою вину, использует предусмотренные законом средства и осуществляет свою тактику защиты. Комментировать, каким образом мы получили информацию или кто с нами сотрудничал и как мы получили эти сведения, я сейчас не могу", - говорит Ласманис, который начал надзор над уголовным процессом в 2019 году, примерно через год после убийства Бункуса.
Подозреваемых в убийстве Бункуса, включая потенциальных заказчиков Ульмана и Бабенко, задержали в прошлом году - четыре года спустя.
Обвиняемые по делу об убийстве Бункуса по-прежнему находятся под стражей. Хотя, например, Ульман жаловался, что в месте заключения у него ухудшилось здоровье, суд не согласился выпустить его под залог, считая, что он может помешать расследованию.
"Не говоря конкретно о каждом из обвиняемых лиц и не идентифицируя, могу сказать только о том, что были констатированы как реальные риски воздействия на свидетелей, так и риски побега и противодействия", - говорит прокурор.
Защитники обвиняемых отказались от интервью De Facto. Только адвокат Бабенко письменно ответила, что ее клиент не участвовал в совершении преступления.
"Позиция моего подзащитного в ходе расследования уголовного процесса была последовательной и неизменной. И сейчас, указывая на исключающие уголовную ответственность обстоятельства и то, что Александр Бабенко не вовлечен в совершение данного преступного деяния, следует подчеркнуть, что защита непрерывно указывала на существенные нарушения уголовного процесса и прав человека, когда Александра Бабенко длительно удерживали под стражей", - пишет адвокат Хелена Пурвиня.
Защитница Бабенко также упомянула заключение некоего компетентного учреждения, которое подтвердило нарушения прав человека. Вполне возможно, что под этим имеется в виду решение Бюро омбудсмена, в котором указано на ограниченные возможности содержащегося под арестом лица опровергать доказательства, так как ему не были предъявлены все материалы дела. Как разъясняют в прокуратуре, доказательства подозреваемым показаны в таком объеме, чтобы это не причинило вреда расследованию.
За убийство при особо отягчающих обстоятельствах предусмотрено суровое тюремное наказание. В случае признания вины минимальный возможный срок лишения свободы составляет 15 лет.
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