Убийство Бункуса: следователям дело понятно до мельчайших деталей

После убийства его исполнители свернули направо перед Брасовским мостом. Между путями и кладбищем они сожгли грузовик, пересекли железную дорогу, в зоне жилых домов на улице Озолу забрались в темную машину и уехали. Затем в Пардаугаве снова сменили машину.

В обвинении, с которым De Facto неофициально ознакомилась, события изложены очень подробно, что указывает на сотрудничество кого-то вовлеченного - возможно, Кривошея - с полицией, по крайней мере какое-то время.

"В настоящее время ни один из обвиняемых не признает свою вину, использует предусмотренные законом средства и осуществляет свою тактику защиты. Комментировать, каким образом мы получили информацию или кто с нами сотрудничал и как мы получили эти сведения, я сейчас не могу", - говорит Ласманис, который начал надзор над уголовным процессом в 2019 году, примерно через год после убийства Бункуса.

Подозреваемых в убийстве Бункуса, включая потенциальных заказчиков Ульмана и Бабенко, задержали в прошлом году - четыре года спустя.

Обвиняемые по делу об убийстве Бункуса по-прежнему находятся под стражей. Хотя, например, Ульман жаловался, что в месте заключения у него ухудшилось здоровье, суд не согласился выпустить его под залог, считая, что он может помешать расследованию.