Болотник: "Я хочу его просто побить. Пофиг где и когда"

В недавнем интервью программе "Мне только спросить" на RUS TVNET латвийский боксёр Ричард Болотник рассказал о двух своих сорванных поединках против Крэйга Ричардса и отношении к британскому боксёру.
26 ноября 2022 года Болотник на арене "Уэмбли" в Лондоне должен был встретиться с Крэйгом Ричардсом, но бой был отменён, якобы из-за болезни британца. Ожидалось, что их поединок состоится 1 апреля 2023 года, но и этот поединок был отменён незадолго до назначенной даты.
- Про Ричардса чуть-чуть спрошу. Эта история в прошлом или она может получить продолжение?
- Если честно, я хочу его просто побить.
В официальном поединке?
- Да вообще пофиг где и когда. Честно. Просто хочу побить. Может и правда в первый раз там здоровье, второй раз там и правда палец. Даже Эдди Хирн сказал, что у него возможно какая-то операция будет. Всё понимаю, я нормальный и адекватный человек. Здоровья! Слушай, ты второй раз меня кидаешь. Напиши просто: "Ричард, извини. Так получилось, извини, такая вот ситуация. Я понимаю, 16 недель у тебя в общем в лагере было. Столько потрачено нервов, здоровья, времени, денег, всего". Просто по-мужски: "Извини". И всё в порядке было бы. Я писал ему, тренер писал: "Слушай, Крэйг, что за дела? Где и когда бой?". А он на наши слова в интервью отвечает: "Они мне пишут, что вы мне пишете? Мы вам сказали ждите, значит ждите!". Какое "ждите"? Кого ждать? Ты что, девочка моя, чтобы я тебя ждал? Вы обещали в одну дату бой - она перенесена. Потом другая дата - опять перенесена. Ну что это за отношение такое?
- А в личной переписке он тоже ничего не отвечал?
- Ничего не отвечает. А на интервью стоит такой весь геракл: "Что вы вообще мне пишете, вы кто?" По-мужски извинись, я же адекватный парень, я всё пойму и на нормальной ноте разойдёмся. А ты так поступаешь и ещё ставишь себя выше, как будто ты царь и мы за тобой бегаем. Вот именно из-за этой ситуации я очень зол. Посмотрим, если мы окажемся где-то на одном турнире, главное, чтобы мы не схлестнулись просто так.
- Вообще странно. В футболе, если команда не является на матч, то ей присуждают техническое поражение. А тут он раз отменил, два отменил, ты готовился, время идёт, возраст идёт... А какие-то компенсации тебе выплатили за те два отменённых боя?
- Нет. Ну ладно я, но у меня LNK, которые столько денег вкладывают в меня, в подготовку, в спарринг-партнёров, в спортпит, на поваров...
- Как ты думаешь, эта ситуация сказалась на тебе в Мексике?
- Честно, не знаю. Не могу сказать, какой я был бы, но когда три недели перед боем был на подготовке и спаррингах в Испании, то я был в лучшей форме, чем во время первой подготовки и точно лучше, чем во время второй. Не знаю, не могу сказать какой я был бы, если бы был просто после отдыха.
Напомним, 7 мая, в Гвадалахаре (Мексика), латвийский боксёр Ричард Болотник проиграл украинцу Александру Гвоздику техническим нокаутом в шестом раунде.
33-летний Болотник в 26 поединках одержал 19 побед и потерпел 6 поражений.
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