Болотник: "Я хочу его просто побить. Пофиг где и когда"

- Да вообще пофиг где и когда. Честно. Просто хочу побить. Может и правда в первый раз там здоровье, второй раз там и правда палец. Даже Эдди Хирн сказал, что у него возможно какая-то операция будет. Всё понимаю, я нормальный и адекватный человек. Здоровья! Слушай, ты второй раз меня кидаешь. Напиши просто: "Ричард, извини. Так получилось, извини, такая вот ситуация. Я понимаю, 16 недель у тебя в общем в лагере было. Столько потрачено нервов, здоровья, времени, денег, всего". Просто по-мужски: "Извини". И всё в порядке было бы. Я писал ему, тренер писал: "Слушай, Крэйг, что за дела? Где и когда бой?". А он на наши слова в интервью отвечает: "Они мне пишут, что вы мне пишете? Мы вам сказали ждите, значит ждите!". Какое "ждите"? Кого ждать? Ты что, девочка моя, чтобы я тебя ждал? Вы обещали в одну дату бой - она перенесена. Потом другая дата - опять перенесена. Ну что это за отношение такое?