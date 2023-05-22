Экологичный помощник в удобрении - компост. Что о нем нужно знать каждому садоводу

Вооружиться терпением

Крейшмане говорит, что компостирование без вспомогательных средств занимает довольно много времени - если начать его этой весной, использовать готовый компост можно будет только следующим летом. Однако процесс можно ускорить, добавив в массу биокомпостер, который можно купить в магазинах. Это смесь микроорганизмов, ускоряющая процесс гниения и образования компоста, способная расщеплять целлюлозу, мелкие измельченные ветки, листья деревьев, садовые и кухонные отходы.

Профессор также рекомендует тщательно перемешивать компостную массу хотя бы один раз летом, что может быть тяжелым физическим трудом. Поэтому удобно, если компостный ящик разделен на два отделения, и при перемешивании компост перебрасывается из одного в другое. Это самый простой и эффективный способ обеспечить правильное перемешивание компоста. Лучше всего это делать весной, так как за зиму масса могла уплотниться и неравномерно распределиться.

Что делать, когда компост готов? Его можно использовать в открытом поле, в саду или в теплице в качестве удобрения для растений и рассады, только помните, что компост слишком концентрированный для роста растений, особенно для прорастания семян, поэтому перед использованием его нужно смешивать с почвой в соотношении 1:10. При посадке ягодных или плодовых деревьев компост также смешивают с землей в посадочной яме. Для подкормки растений сверху насыпают компост и вмешивают в почву - в чистый компост не надо ни сеять, ни сажать, потому что в нем слишком высока концентрация питательных веществ и микроорганизмов.

"Компост требует труда, но это наиболее экологически чистая форма удобрения, которая помогает дружественным для природы способом избавиться от остатков пищи, вырванных сорняков, веток и других вещей, полезных при выращивании растений и рассады. Кроме того, биоотходы, направляемые в компост, позволяют снизить затраты на утилизацию несортированных бытовых отходов", - добавляет Румпане.