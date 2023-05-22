Экологичный помощник в удобрении - компост. Что о нем нужно знать каждому садоводу

Созданный и высоко ценимый предками в незапамятные времена, в наши дни компост вызывает все больший интерес у жителей городов и даже многоквартирных домов.
Компост часто называют "черным золотом" садоводов, и не зря, ведь хороший компост и питает почву, и помогает сэкономить деньги, которые владельцы садов и балконных цветников потратили бы на магазинные удобрения.
"Компост - это способ осмысленно использовать наши пищевые и садовые отходы, то есть превратить в ресурс то, что в противном случае оказалось бы в контейнере для отходов. Таким образом, это двойная возможность сэкономить, во-первых, за счет сокращения трат на вывоз бытовых отходов, а во-вторых, за счет того, что не будет расходов на покупку удобрений для растений", - говорит руководитель отдела по управлению бытовыми отходами компании экологических услуг CleanR Лиене Румпане.
Для того чтобы биоразлагаемые отходы (биоотходы) из кухни и сада действительно превратились в "черное золото", а не оказались небрежно выброшенными в кучу садового мусора, компания по оказанию экологических услуг в сотрудничестве с ассоциированным профессором и ведущим научным сотрудником Института почвоведения и растениеводства Латвийского университета бионаук и технологий Дзидрой Крейшмане подготовили рекомендации для тех, кто планирует заняться биокомпостированием.
Пошаговые инструкции помогут тем, кто планирует заняться биокомпостированием у себя в приусадебном саду или даже в квартире. В то же время инструкции уже стали и ценным материалом, интегрированным в учебные программы по естественным наукам в ряде детских садов. Мы предлагаем самые важные рекомендации, чтобы каждый мог безопасно и ответственно начать компостирование на своей территории.
Золотые правила биокомпостирования
Компостирование - это не просто сбрасывание отходов в ящик или кучу в углу двора, как думают многие. О создании ценного компоста необходимо заботиться, контролируя соотношение между количеством свежей или зеленой массы, например, свежескошенной травой, обрезками фруктов и овощей, и бурыми фракциями, такими как прошлогодние листья, сухая трава и солома. При создании компоста соотношение сухой и зеленой фракции составляет примерно 3:1, при этом также необходимо контролировать влажность, доступ воздуха к компосту и температуру в нем.
По словам Дзидры Крейшмане, в идеале компост должен содержать 60% бурых фракций, таких как сухие листья, старая трава, измельченные ветки кустов и деревьев, стружка и сено. С другой стороны, 40% составляет зеленая фракция или свежая масса, содержащая азот. Это могут быть вырванные сорняки, свежая трава, различные виды кожуры и сердцевины от фруктов и овощей, кофейная и чайная гуща, остатки вегетарианских блюд и другие биологические отходы. Перемешанная таким образом масса не будет уплотняться и создаст подходящую среду для работы аэробных бактерий.
"Свежие биоотходы содержат определенное количество влаги и помогают сделать компостную массу равномерно влажной, потому что компостируемая масса не должна быть слишком влажной или сухой. При оптимальной влажности собранная и спрессованная в руках компостная масса не выделяет жидкости. Влажность в компосте можно поддерживать и поливом, но не избыточным поливом", - объясняет Крейшмане, напоминая, что важно и не забывать время от времени перемешивать компостную массу, чтобы способствовать процессу гниения.
Хороший компост пахнет богатой гумусом почвой. Неприятный запах чаще всего является признаком гниения в безвоздушной среде и допущенной ошибки.
Что нельзя класть в компост?
По словам профессора, в компостную кучу не нужно помещать остатки продуктов животного происхождения, такие как мясо, кости или рыбьи кости. Случайно попавший в кучу небольшой кусочек котлеты не причинит большого вреда, однако большое количество продуктов животного происхождения может привлечь грызунов, птиц и других нежелательных "гостей", которым такая среда нравится.
То же самое касается и молочных продуктов - в компост можно бросить, например, творог, но не в больших количествах, желательно смешав с компостируемыми растительными остатками.
Руководитель отдела по управлению бытовыми отходами отмечает, что, как и в коричневый контейнер для биоотходов возле дома, который вывозит мусороуборочное предприятие, в компост нельзя бросать пластиковые или так называемые полиэтиленовые мешки. "Если вам удобнее помещать биоотходы в коричневый контейнер или в компост в мешке, я предлагаю использовать специальные биокомпостируемые пакеты, которые доступны и в нашем интернет-магазине на портале самообслуживания MANAI VIDEI", - говорит Румпане.
Между тем Крейшмане добавляет, что для компоста также подходит неглянцевая и не ламинированная бумага, например, старые газеты, кухонные полотенца или картонная упаковка. Только перед тем, как положить в кучу, бумагу или картон следует разорвать на мелкие кусочки.
"Удобнее, эстетичнее и больше соответствует санитарным нормам делать компост в ящике. Ящик может быть как с крышкой, так и без нее. Ящик с крышкой облегчит регулирование влажности и температуры и защитит от визитов животных, особенно если в компостируемую массу будут добавлены кухонные отходы", - говорит Румпане.
Главное, чего нужно добиться, - чтобы внутри компост прогрелся, при 60 ˚C погибнут семена сорняков и вредоносные патогены – возбудители болезней растений. Если вы компостируете в баке, важно, чтобы по бокам были отверстия для доступа воздуха. Например, предлагают специальные ящики для садового компостирования, которые удобны в транспортировке и сборке, а также помогут поддерживать оптимальный режим влажности, так как устойчивы к ультрафиолетовому излучению, осадкам и перепадам температур.
Дождевые черви могут помочь в компостировании
Наряду с традиционным компостом можно также приготовить компост с дождевыми червями. Дождевые черви, живущие в почве Латвии, вскоре появляются в любой компостируемой массе в саду, но для более эффективного компостирования Крейшмане рекомендует калифорнийских красных дождевых червей, которых можно приобрести в рыболовных магазинах, или дождевых червей, специально выращенных в Латвии для приготовления компоста.
У этих дождевых червей особенно хороший аппетит и инстинкт размножения, поэтому они эффективно превращают садовые и пищевые отходы в биогумус. Это материал, который дождевой червь съел и переработал в ценное удобрение.
Для создания червячного компоста Крейшмане рекомендует приобрести один из специальных контейнеров. В противном случае дождевые черви могут уползти или быть съеденными кротами, для которых черви являются лучшим деликатесом.
Однако этот тип компостирования имеет и свои ограничения. Другими словами, дождевые черви чувствительны к химическим веществам, кислой среде, эфирным маслам, нуждаются в тепле и оптимальном количестве влаги. Например, шкурки экзотических фруктов, купленных в магазине, обработаны химическими препаратами против порчи, поэтому их можно предлагать дождевым червям в небольших количествах. Черви могут расти и размножаться в диапазоне 13-30°С, но оптимальная температура 20-25°С. Они не могут зимовать в уличных условиях в Латвии, поэтому, чтобы не искать новых компостных дождевых червей каждый раз, компостную емкость рекомендуется размещать в помещении, где температура зимой составляет по крайней мере 5°C и выше.
Компостировать можно и в квартирах
Компостированием традиционно занимаются люди, живущие в частных домах, но новые тенденции показывают, что и горожане начинают участвовать в этой дружественной для природы деятельности.
Для того, чтобы сортировать и компостировать биоотходы у себя дома или даже в квартире, можно купить компостные ящики и небольшие биоконтейнеры в интернет-магазине. Они компактны и удобны в использовании даже на кухне в квартире. Этот тип биоконтейнера отлично подходит для остатков пищи (кожура, ядра, косточки и другие пищевые отходы), чтобы затем удобно транспортировать их в контейнер для биоотходов или компост на заднем дворе.
Вооружиться терпением
Крейшмане говорит, что компостирование без вспомогательных средств занимает довольно много времени - если начать его этой весной, использовать готовый компост можно будет только следующим летом. Однако процесс можно ускорить, добавив в массу биокомпостер, который можно купить в магазинах. Это смесь микроорганизмов, ускоряющая процесс гниения и образования компоста, способная расщеплять целлюлозу, мелкие измельченные ветки, листья деревьев, садовые и кухонные отходы.
Профессор также рекомендует тщательно перемешивать компостную массу хотя бы один раз летом, что может быть тяжелым физическим трудом. Поэтому удобно, если компостный ящик разделен на два отделения, и при перемешивании компост перебрасывается из одного в другое. Это самый простой и эффективный способ обеспечить правильное перемешивание компоста. Лучше всего это делать весной, так как за зиму масса могла уплотниться и неравномерно распределиться.
Что делать, когда компост готов? Его можно использовать в открытом поле, в саду или в теплице в качестве удобрения для растений и рассады, только помните, что компост слишком концентрированный для роста растений, особенно для прорастания семян, поэтому перед использованием его нужно смешивать с почвой в соотношении 1:10. При посадке ягодных или плодовых деревьев компост также смешивают с землей в посадочной яме. Для подкормки растений сверху насыпают компост и вмешивают в почву - в чистый компост не надо ни сеять, ни сажать, потому что в нем слишком высока концентрация питательных веществ и микроорганизмов.
"Компост требует труда, но это наиболее экологически чистая форма удобрения, которая помогает дружественным для природы способом избавиться от остатков пищи, вырванных сорняков, веток и других вещей, полезных при выращивании растений и рассады. Кроме того, биоотходы, направляемые в компост, позволяют снизить затраты на утилизацию несортированных бытовых отходов", - добавляет Румпане.
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