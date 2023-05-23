"С Маскачки до центра - до 50 минут!" В Риге - серьезные пробки

Для безопасного завершения работ по реконструкции ул. Лачплеша без ее полного закрытия во время строительных работ движение будет организовано с западной стороны эстакады.

Работы по благоустройству путепровода Rail Baltica на ул. Лачплеша будут проведены в 2024 году.

Планируется, что строительные работы на этом участке будут завершены к июлю 2023 года, когда на улице Лачплеша будет восстановлено полноценное четырехполосное движение.

BeReRix призывает следить за указателями и вовремя планировать маршруты движения, чтобы добраться до выбранного пункта назначения.

Галерея: Рижский центральный железнодорожный вокзал после завершения строительства Rail Baltica

Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейской колеи от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы страны Балтии можно было связать с другими европейскими государствами по железной дороге. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную ветку европейской колеи (1435 миллиметров) протяженностью 870 километров с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.

Изначально ожидалось, что расходы на строительство Rail Baltica достигнут 5,8 млрд евро, однако вовлеченные стороны неоднократно заявляли, что они значительно увеличились. Часть расходов будет покрыта за счет средств Евросоюза. Железнодорожную линию Rail Baltica планируется открывать поэтапно в период с 2028 по 2030 год.