"С Маскачки до центра - до 50 минут!" В Риге - серьезные пробки

Сегодня, 23 мая, утром в Московском форштадте в Риге образовалась крупная пробка. Очевидец TVNET сообщил, что лучшее решение - добираться до центра города пешком.
Одна из самых больших пробок наблюдалась на улице Маскавас в месте пересечения с улицей Даугавпилс у гостиницы Dodo Hotel. Ряды автомобилей наблюдались вплоть до улицы Исая и вдоль Маза Краста.
Также заторы наблюдались на улицах Католю и Краславас - там автомобили двигались очень медленно. Читатель упомянул, что путь до торгового центра Origo от пересечения улиц Маскавас и Католю на машине займет более 30 минут, а по другой дороге - почти 50 минут.
Привычная пробка наблюдалась и на улице Лачплеша.
Как сообщалось, во время строительства железнодорожного путепровода с 23 мая планируется ограничение движения на улице Лачплеша в Риге, сообщили представители BeReRix, застройщика Рижского центрального узла Rail Baltica.
В компании отмечают, что BeReRix приступает к завершающему этапу строительства эстакады Rail Baltica ул. Лачплеша - реконструкции проезжей части дороги с восточной стороны.
Во время строительных работ с сегодняшнего дня на пять недель будут введены ограничения движения пешеходов и транспортных средств - до конца июня движение будет организовано на западной стороне путепровода улицы Лачплеша по одной полосе в каждом направлении, а соединение улиц Калупес и Лачплеша будет перекрыто.
Для безопасного завершения работ по реконструкции ул. Лачплеша без ее полного закрытия во время строительных работ движение будет организовано с западной стороны эстакады.
Работы по благоустройству путепровода Rail Baltica на ул. Лачплеша будут проведены в 2024 году.
Планируется, что строительные работы на этом участке будут завершены к июлю 2023 года, когда на улице Лачплеша будет восстановлено полноценное четырехполосное движение.
BeReRix призывает следить за указателями и вовремя планировать маршруты движения, чтобы добраться до выбранного пункта назначения.
Галерея: Рижский центральный железнодорожный вокзал после завершения строительства Rail Baltica
Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейской колеи от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы страны Балтии можно было связать с другими европейскими государствами по железной дороге. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную ветку европейской колеи (1435 миллиметров) протяженностью 870 километров с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.
Изначально ожидалось, что расходы на строительство Rail Baltica достигнут 5,8 млрд евро, однако вовлеченные стороны неоднократно заявляли, что они значительно увеличились. Часть расходов будет покрыта за счет средств Евросоюза. Железнодорожную линию Rail Baltica планируется открывать поэтапно в период с 2028 по 2030 год.
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