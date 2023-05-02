Фото и видео ⟩ Как будет выглядеть Центральный вокзал и его округа после постройки Rail Baltica?

План строительства рижского центрального узла предусматривает введение в центре Риги железной дороги европейской колеи путем строительства четырех новых путей, обеспечив соединение вокзала и аэропорта, а также обслуживание латвийских региональных (междугородних и пригородных) поездов.

Галерея: Рижский центральный вокзал после окончания Rail Baltica

Будет создана и соответствующая современным требованиям, эстетически привлекательная и удобная инфраструктура вокзала на трех уровнях. Имеющиеся перроны или платформы пополнят две новые платформы: все перроны будут повышены, что повысит удобство пользователей железных дорог обоих размеров при посадке в поезда.

Проект Rail Baltica стал своего рода катализатором для развития территории вокруг трассы, что превратило этот проект из железнодорожного проекта в проект развития, который меняет округу. Строительство Rail Baltica дает импульс для развития центра города.

В ноябре 2020 года строительство Rail Baltica в Латвии началось со строительства первого — самого сложного объекта трассы — центрального узла. Строительные работы осуществляет победитель международного конкурса - строительная компания BERERIX, в состав которой входят крупнейшая бельгийская строительная компания BESIX Group, национальный застройщик RERE Būve и итальянская компания Rizzani de Eccher, проектирование и строительные работы контролируются инженерами-строителями Egis-Deutche Bahn, а экспертизу строительного проекта обеспечивают местные специалисты Firma L4. Строительство ведется на основе решения, выбранного в ходе тендера.

Таков план развития станции и ее окрестностей, разработанный компанией PLH Arkitekter в сотрудничестве с COWI (Дания). PLH Arkitekter, как авторы генерального плана, осуществляет надзор за его реализацией.