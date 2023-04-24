Передача: Затраты на Rail Baltica стремительно растут, привлекать деньги не удается

Как можно было потерять сто миллионов? Министерство сообщения в прошлом году подало несколько заявок на финансирование проектов в Фонд военной мобильности ЕС. Самый крупный проект был на 100 млн евро - мост через Даугаву под Саласпилсом в рамках Rail Baltica. Однако осенью стало ясно, что заявка на 100 млн не была должным образом подготовлена и поэтому, по сути, не рассматривалась вообще.