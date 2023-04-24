Передача: Затраты на Rail Baltica стремительно растут, привлекать деньги не удается

Уже не два, а как минимум шесть или даже семь миллиардов евро может составить общая стоимость латвийского участка Rail Baltica. Стоимость строительства Рижского центрального вокзала и моста через Даугаву уже превышает полмиллиарда. Однако имеющегося денежного потока, а это в основном еврофонды, не хватает даже на уже начатые строительные работы.
Плюс из-за допущенных ошибок упущена возможность получить дополнительные сто миллионов на строительство Rail Baltica, сообщает передача Латвийского телевидения De Facto.
Как можно было потерять сто миллионов? Министерство сообщения в прошлом году подало несколько заявок на финансирование проектов в Фонд военной мобильности ЕС. Самый крупный проект был на 100 млн евро - мост через Даугаву под Саласпилсом в рамках Rail Baltica. Однако осенью стало ясно, что заявка на 100 млн не была должным образом подготовлена и поэтому, по сути, не рассматривалась вообще.
Нынешний министр сообщения Янис Витенбергс называет это непростительной ошибкой.
Деньги получили два проекта в Рижском свободном порту и один проект Latvijas gaisa satiksme на общую сумму 37 млн евро.
"Отныне этот вопрос будет на моем контроле, и мы своевременно начнем готовить новые заявки", - обещает Витенбергс.
Бывший министр сообщения Талис Линкайтс комментирует эти события уклончиво и рекомендует сначала поискать виновного у нового министра, а затем среди чиновников министерства.
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