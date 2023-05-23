"Прогрессивные" призывают NEPLP объяснить и пересмотреть решение о наказании TVNET

Ведущие цикла передач "Кто вам платит?" русской версии TVNET Вадим Радионов и Эрика Сташкевич взяли интервью у депутата Сейма Алексея Росликова ("Стабильности!").

Как указано в решении NEPLP, при обсуждении возможных поправок к Закону об иммиграции программа представила заведомо недостоверную информацию, а именно о том, что возможные поправки к Закону об иммиграции предусматривают депортацию или выдворение жителей Латвии из страны, если они не подали заявку для сдачи экзамена на знание государственного языка и на получение статуса постоянного жителя Европейского союза.

NEPLP утверждает, что, по сути, эти поправки к Закону об иммиграции означают не депортацию, а возможное выдворение граждан России и Беларуси в страну их гражданства в случае несоблюдения ими требований закона о запросе статуса постоянного жителя ЕС. Издание было наказано за "несоблюдение точности и нейтральности".

Решение может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней в Рижском городском суде.

Островскис сообщил агентству LETA, что решение NEPLP для СМИ в Латвии означает необходимость в списке "запрещенных слов" и "запрещенных лиц", которые нельзя публиковать в определенном контексте.

"Журналистам будет запрещено брать интервью у лиц, чье мнение не совпадает с идеологией правящих партий, потому что NEPLP оштрафует каждого, взяв за правовое основание прецедент применения штрафа к TVNET", - отметил главный редактор TVNET GRUPA.