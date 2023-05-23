"Прогрессивные" призывают NEPLP объяснить и пересмотреть решение о наказании TVNET

"Прогрессивные" призывают Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) разъяснить и пересмотреть свое решение о наложении штрафа в размере 8500 евро на TVNET GRUPA за неправильное, по мнению совета, использование слова "депортация".
Партия считает, что есть повод задаться вопросами о качестве решения NEPLP - как техническом, так и в плане содержания.
"Прогрессивные" подчеркивают, что решение NEPLP наказать новостной портал за использование в эфире слова "депортация" является преступлением против свободы слова. Статья 100 Конституции гарантирует каждому право на свободу слова, которое включает право свободно получать, хранить и распространять информацию и выражать свое мнение.
"Хотя закон предусматривает ограничения свободы слова, в данном случае текущий геополитический и социальный контекст не может служить оправданием для цензуры. NEPLP - независимый орган, но независимость не означает произвол. В условиях демократии даже самые неприятные мнения имеют право на существование", - отметили в партии.
Главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис заявил агентству LETA, что такие действия NEPLP подрывают основы демократии в Латвии.
СМИ обжалует решение NEPLP в суде.
NEPLP имеет право контролировать электронные СМИ, которыми традиционно являются телевидение и радио, но в течение нескольких лет регулятор также осуществляет мониторинг поставщиков услуг по требованию, зарегистрированных в соответствующем регистре. В него входят два крупнейших латвийских интернет-портала - TVNET и Delfi.
Ведущие цикла передач "Кто вам платит?" русской версии TVNET Вадим Радионов и Эрика Сташкевич взяли интервью у депутата Сейма Алексея Росликова ("Стабильности!").
Как указано в решении NEPLP, при обсуждении возможных поправок к Закону об иммиграции программа представила заведомо недостоверную информацию, а именно о том, что возможные поправки к Закону об иммиграции предусматривают депортацию или выдворение жителей Латвии из страны, если они не подали заявку для сдачи экзамена на знание государственного языка и на получение статуса постоянного жителя Европейского союза.
NEPLP утверждает, что, по сути, эти поправки к Закону об иммиграции означают не депортацию, а возможное выдворение граждан России и Беларуси в страну их гражданства в случае несоблюдения ими требований закона о запросе статуса постоянного жителя ЕС. Издание было наказано за "несоблюдение точности и нейтральности".
Решение может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней в Рижском городском суде.
Островскис сообщил агентству LETA, что решение NEPLP для СМИ в Латвии означает необходимость в списке "запрещенных слов" и "запрещенных лиц", которые нельзя публиковать в определенном контексте.
"Журналистам будет запрещено брать интервью у лиц, чье мнение не совпадает с идеологией правящих партий, потому что NEPLP оштрафует каждого, взяв за правовое основание прецедент применения штрафа к TVNET", - отметил главный редактор TVNET GRUPA.
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