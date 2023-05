Реакции: Twitter обсуждает решение NEPLP о штрафе за слово "депортация"

"Lai kāds nebūtu Putins, viņš satur Krieviju kopā, pasargā no haosa." Vai NEPLP @Ivars_Abolins no vārdiem pāriet uz darbiem, lai saturētu Latviju kopā, pasargātu no haosa – ar lienošu autoritārismu un mediju cenzūru? https://t.co/qHTcYGgcwL