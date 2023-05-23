Экономист прогнозирует, когда начнет снижаться ставка Euribor

что Федеральная резервная система (ФРС) США может взять паузу после последнего повышения ставки в мае до диапазона 5-5,25% и начать готовить почву для первого снижения ставки этой осенью.

Это мнение, глубоко укоренившееся на рынках, пока не нашло широкой поддержки в рядах ФРС: показатели внутреннего рынка труда и спроса в США пока остаются слишком сильными.

В еврозоне, в отличие от США, борьба с инфляцией еще не закончена - базовая инфляция в регионе близка к историческим рекордам, говорит экономист, отмечая, что ЕЦБ традиционно не дает прогнозов относительно будущих уровней процентных ставок по евро, но, согласно прогнозам рынка, участники ожидают,

что ЕЦБ может повысить процентные ставки еще один или два раза на 0,25 процентных пункта, приблизив депозитную ставку ЕЦБ к области 3,5-3,75%.

Затем ЕЦБ может взять паузу, чтобы оценить влияние уже принятых мер на экономические процессы.

По мере того, как повышение ставок в еврозоне вступает в завершающую фазу, становится актуальным вопрос о том, как скоро еврозона может ожидать нормализации процентных ставок, отмечает Стрижевска.

Хотя предел повышения ставок в еврозоне не за горами, ни участники рынка, ни чиновники ЕЦБ не ожидают снижения ставок в этом году. Но в течение следующих двух лет ставки ЕЦБ могут постепенно начать снижаться, по мере снижения темпов инфляции.

Исходя из фьючерсных цен на финансовых рынках, депозитная ставка ЕЦБ, а также трехмесячная ставка Euribor в ближайшие два года могут стабилизироваться на отметке ближе к 2,5%, а шестимесячная ставка EURIBOR - ближе к 3%. Прогнозы по ставкам динамичны и могут меняться в соответствии с новыми данными, сказала экономист.

Если показатели инфляции будут падать быстрее и/или экономические показатели окажутся слабее, чем прогнозируется в настоящее время, вероятно, следует ожидать снижения ставок ЕЦБ. Наоборот, если инфляция окажется более устойчивой, ставки могут дольше оставаться высокими, прогнозирует экономист.