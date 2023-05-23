Рост цен на продукты скоро может закончиться. В других сферах все иначе

"Для тех, кто хочет жить роскошно, жизнь будет продолжать дорожать, а предметы первой необходимости в последующие месяцы подешевеют", - прогнозирует экономист банка Luminor Петерис Страутиньш, добавляя, что "придется платить все больше и больше за питание в ресторанах, за культурные мероприятия и спортивные состязания, а цена хлеба может снизиться".

Хотя в годовом исчислении цены на энергоресурсы в Латвии все еще выше, чем год назад, с осени прошлого года они резко упали на мировых рынках. В частности, цены на природный газ упали с более чем 300 евро за мегаватт-час в августе прошлого года до 35 евро за мегаватт-час и вернулись к уровню до вторжения России в Украину.

"Однако потребители еще не в полной мере ощутили это падение цен на энергоносители, учитывая большую долю договоров с фиксированной ценой и значительную государственную поддержку в минувший отопительный сезон. Это падение пока не отразилось и в ценах на тепловую энергию, хотя многие самоуправления уже либо снизили тарифы на тепловую энергию, либо сообщили о снижении в ближайшие месяцы", - описывает ситуацию Минфин.

Уже в июне годовая инфляция в Латвии может упасть ниже 10%, а в конце этого года она снизится до 3%, прогнозирует Минфин. Аналитик Министерства экономики И. Шнидере допускает, что в целом в этом году с учетом неопределенной геополитической ситуации среднегодовая инфляция в Латвии может составить около 9%. По прогнозам экономиста банка Citadele Мартиньша Аболиньша, средняя инфляция в Латвии в этом году может составить около 9%, а в следующем году упасть ниже 3%.