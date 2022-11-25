Видео ⟩ Ставка Euribor стремительно растет. Как это влияет на погашение кредита?

Для покупки квартиры в новом проекте средняя сумма ипотечного кредита, например, в Swedbank составляет 105 000 на 19 лет. Если до того, как Европейский центральный банк повысил процентную ставку Euribor, ежемесячный платеж составлял 460 евро, то теперь он составит на 125 евро больше.

"Повышение ставки Euribor происходит довольно быстро, к чему раньше жители не были готовы, но в настоящее время мы не чувствуем беспокойства среди клиентов", - поясняет Нормундс Дуцис, руководитель отдела ипотечного кредитования Swedbank Аналогичный опыт и у банка Citadele.

В обоих банках наблюдается незначительное снижение интереса населения к ипотечным кредитам с сентября. Однако банки признают, что к платежеспособности заемщиков предъявляются гораздо более высокие требования, включая возможность покрытия не только потенциально еще более высокой ставки Euribor, но и снижения зарплаты. Другими словами, повышается вероятность получить отказ в кредите.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas (на латышском языке)