Весенние заморозки причинили садам ущерб в миллионы евро

По мнению LLKA, государственная поддержка отрасли садоводства необходима, поскольку упущенные доходы от испорченного урожая будут иметь далеко идущие последствия для развития отрасли.

По словам главы кооператива Bio Berries Latvia Гундара Карклиньша, последствия будут ощущаться долго, так как восстановление утраченного рынка в Латвии и за рубежом может занять несколько лет. Необходимые инвестиции для обновления посадок достигают нескольких тысяч евро на гектар.

По словам генерального директора LLKA Роланда Фелдманиса, оперативность действий Министерства земледелия по предоставлению государственной помощи будет иметь решающее значение для того, насколько быстро смогут восстановиться садоводы.

"Будущее латвийских фруктов и ягод в переработке, но чтобы ее развивать, в первую очередь необходимо возместить убытки, причиненные в этом году, и увеличить объемы производства в будущем", - сказал он.

В настоящее время в Латвии действуют восемь кооперативов, которые объединяют почти 150 производителей фруктов, ягод и овощей.

Уже сообщалось, что после восьмидневных заморозков в начале мая во всех регионах Латвии значительно пострадали сады, в том числе цветущие вишни, сливы, груши и яблони.

Ассоциация плодоводов оценила ситуацию в отрасли как катастрофическую.