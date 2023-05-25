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Главред TVNET GRUPA призывает оценить соответствие чиновников NEPLP их должностям

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Главный редактор TVNET GRUPA Том Островскис
Главный редактор TVNET GRUPA Том Островскис Фото: Jānis Škapars/TVNET

В ответ на прозвучавшее в публичном пространстве утверждение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP), что TVNET GRUPA якобы частично признала свою вину в нарушении закона, главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис подчеркнул, что категорически не согласен с этим. Кроме того, с учетом высказываний главы NEPLP Ивара Аболиньша в публичном пространстве, в которых он необоснованно обвиняет TVNET GRUPA в распространении информации ложного характера, Островскис призывает оценить соответствие чиновников NEPLP занимаемым должностям.

Островскис отметил, что, по его мнению, NEPLP нарушил свои определенные законом полномочия, открыто и буквально пытаясь ограничить слова, которые журналисты могут или не могут использовать в интервью, публикациях, репортажах.

"Такое действие NEPLP в прямом смысле угрожает свободе слова и легитимизирует самоцензуру в СМИ, чтобы общество получало единственно "правильную" информацию. Никто не предоставлял NEPLP такие полномочия", - указывает Островскис.

Учитывая высказывания главы NEPLP Ивара Аболиньша в публичном пространстве, в которых он необоснованно обвиняет TVNET GRUPA в распространении информации ложного характера, я призываю оценить соответствие должностных лиц NEPLP занимаемым должностям.

Томс Островскис, главный редактор TVNET GRUPA

Островскис отметил, что слово "депортация" во время интервью прозвучало сначала со стороны господина Росликова, а журналисты использовали это слово уже после того, чтобы вступить с автором высказывания в конфронтацию, задавая вопросы по существу.

"Не секрет, что во время вербального разговора в прямом эфире не видны слова в кавычках, например, при употреблении слова "депортация", но интонация и контекст ясно показывают, с какой целью упомянутое слово было использовано в вопросе журналиста относительно возможных изменений в Законе об иммиграции. Парадоксально, что NEPLP наказал журналиста, а не автора высказывания. Полагаю, что попытаться наказать депутата Сейма сложно, легче обвинить журналиста из русскоязычной редакции TVNET GRUPA - RUS TVNET", - подчеркивает главный редактор.

"В публичном пространстве со стороны NEPLP прозвучало, что TVNET GRUPA частично признала вину в нарушении закона. Это является интерпретацией NEPLP, с которой мы категорически не согласны. Конечно, NEPLP будет предоставлена возможность доказать свою интерпретацию во время судебного разбирательства", - добавил Островскис.

"Резюмируя - виновны ли мы в употреблении слова "депортация" во время конкретного интервью, нарушили ли мы закон? Точно нет! Могли ли мы более профессионально провести интервью с упомянутым политиком, задав вопрос, что именно он имел в виду под словом "депортация" в контексте поправок к Закону об иммиграции? Да, прямая трансляция - не самый легкий жанр, ошибки могут случаться. Однако возможные ошибки не являются нарушением закона, поэтому в компетенции Латвийского Совета по этике СМИ оценить - мог ли журналист уточнить цель использования слова "депортация" у интервьюируемого. Совет по этике может принять решение о замечании. Но это определенно не право или компетенция NEPLP наказывать СМИ, фактически обосновывая это ограничением свободы слова", - подводит итог главный редактор TVNET GRUPA.

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