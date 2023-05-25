Главред TVNET GRUPA призывает оценить соответствие чиновников NEPLP их должностям

"В публичном пространстве со стороны NEPLP прозвучало, что TVNET GRUPA частично признала вину в нарушении закона. Это является интерпретацией NEPLP, с которой мы категорически не согласны. Конечно, NEPLP будет предоставлена возможность доказать свою интерпретацию во время судебного разбирательства", - добавил Островскис.

"Резюмируя - виновны ли мы в употреблении слова "депортация" во время конкретного интервью, нарушили ли мы закон? Точно нет! Могли ли мы более профессионально провести интервью с упомянутым политиком, задав вопрос, что именно он имел в виду под словом "депортация" в контексте поправок к Закону об иммиграции? Да, прямая трансляция - не самый легкий жанр, ошибки могут случаться. Однако возможные ошибки не являются нарушением закона, поэтому в компетенции Латвийского Совета по этике СМИ оценить - мог ли журналист уточнить цель использования слова "депортация" у интервьюируемого. Совет по этике может принять решение о замечании. Но это определенно не право или компетенция NEPLP наказывать СМИ, фактически обосновывая это ограничением свободы слова", - подводит итог главный редактор TVNET GRUPA.