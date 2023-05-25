Липину интересно ⟩ Что не так со штрафом от NEPLP

Важно понимать, что свобода слова не равна вседозволенности. На СМИ лежит огромная ответственность по информированию общества. И должны быть законы и правила, защищающие потребителей СМИ от фейков и пропаганды.

И нет четкой линии, которая отделяла бы заботу от цензуры. Каждый думает, что правильно считает именно он.

Проблема тут в другом.

NEPLP (и лично Аболиньш) до сих пор не может внятно объяснить, в чем именно заключается вина TVNET GRUPA. С одной стороны, утверждают, что дело не в слове "депортация". А с другой - а в чем тогда?

Предлагается прочитать решение NEPLP, но оно написано сложно, криво и со взаимоисключающими параграфами.

Если ведущие эфира нарушили какой-то закон, призвали к чему-то непотребному или высказались опасно для государства - покажите и докажите конкретно.

Не были "точны" и "достаточно нейтральны" по теме ВНЖ? Напомню, это прямой эфир дискуссионной передачи, не сюжет по теме ВНЖ.

А если кому-то просто не очень нравится, какие используются слова, то извините. Можно нас не читать и не слушать - так и работает демократия.

NEPLP не должен быть карающим органом. Он должен создавать логичное и понятное поле игры для СМИ Латвии.