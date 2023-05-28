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Сборная по хоккею возвращается в Латвию! Встреча с болельщиками пройдет у памятника Свободы

rus.tvnet.lv
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Хоккеисты сборной Латвии
Хоккеисты сборной Латвии Фото: Edijs Pālens/LETA

Сборная Латвии по хоккею после исторического достижения на Чемпионате мира по хоккею вернется домой в понедельник, 29 мая, сообщает Латвийская хоккейная федерация (LHF).

LHF призывает болельщиков не ехать в аэропорт, так как в этом году встреча команды будет организована в особом месте - возле памятника Свободы.

Игроки сборной встретятся с болельщиками у памятника Свободы в 13:00.

"Будем едины и поздравим наших парней в центре столицы, сердце Латвии", - написала хоккейная федерация Латвии.

Напомним, сборная Латвии в овертайме одержала победу над командой США и завоевала бронзовые медали чемпионата мира по хоккею! 

Матч прошел на стадионе "Нокиа Арена" в Тампере и завершился победой сборной Латвии в дополнительное время со счетом 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0).

В честь латвийских хоккеистов, завоевавших бронзовые медали на чемпионате мира, в воскресенье незадолго до полуночи Сейм принял решение объявить понедельник, 29 мая, праздничным днем.

Таким образом, в закон о праздничных, памятных и отмечаемых днях внесены изменения, чтобы понедельник был выходным днем.

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