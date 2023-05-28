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29 мая объявлено выходным. Что нужно знать?

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Хоккейные фанаты у "Арена Рига"
Хоккейные фанаты у "Арена Рига" Фото: Ieva Leiniša/LETA
  • Общественный транспорт в Риге будет курсировать по расписанию рабочего дня. Парковки - бесплатные
  • Школы работать не будут, но все запланированные экзамены состоятся
  • Крупные больницы будут работать, как в рабочий день. Запланированные визиты отменяться не будут

В воскресенье незадолго до полуночи Сейм принял решение объявить понедельник, 29 мая, праздничным днем в честь латвийских хоккеистов, завоевавших бронзовые медали на чемпионате мира.

Таким образом, в закон о праздничных, памятных и отмечаемых днях внесены изменения, чтобы понедельник был выходным днем.

В релизе к закону также сказано, что 29 мая пройдут запланированные ранее экзамены.

Решение было принято в течение нескольких минут. За принятие поправок проголосовали 52 депутата, трое воздержались. Всего на заседание зарегистрировались 56 депутатов.

​Как сообщалось, одна из причин объявления выходного дня - обеспечить возможность жителям регионов встретить в Риге латвийскую хоккейную команду.

Что меняется, а что - нет

Рижский общественный транспорт будет курсировать как в будние дни, но стоянки будут бесплатными

Об этом сообщает Rīgas satiksme. 29 мая в столице общественный транспорт курсирует по графику рабочих дней, за проезд надо платить в обычном режиме. При этом плата за использование мест не стоянках для автомобилей не взимается. Если парковка уже оплачена, деньги можно будет вернуть.

Рижские детские сады и школы сегодня работать не будут, но централизованные экзамены пройдут, как было запланировано

Рижские детские сады и школы сегодня не будут работать, за исключением учебных заведений, где будут проводиться централизованные экзамены, сообщили агентству LETA в Департаменте внешних коммуникаций Рижской думы.

Централизованные экзамены в школах будут проходить по плану, а работа сотрудников, участвующих в централизованных экзаменах, будет оплачена  по тарифу оплаты работы в выходные.

В школах Риги, в которых экзамены не проводятся, будет выходной.

Самоуправление также связалось с поставщиками питания рижских школ и детских садов - услуги общественного питания будут отменены. В течение сегодняшнего дня кейтеринговые компании на платформе Pusdienlaiks отменят предоставление услуги.

RSU переносит экзамены, запланированные на понедельник

Учебный процесс, включая экзамены, в Рижском университете им. Страдиня (RSU) проходить не будет, говорится в сообщении администрации ВУЗа.

Кафедры или факультеты проинформируют студентов о переносе экзаменов и других тестов, запланированных на сегодня.

Поезда и региональные автобусы курсируют по графику рабочего дня

Об этом говорится в публичном сообщении AS Pasažieru vilciens.

В Автотранспортной дирекции также подтвердили, что региональный общественный транспорт - автобусы и поезда - сегодня курсирует по графикам рабочих дней.

Крупные больницы будут работать, как в рабочий день. Запланированные визиты отменяться не будут

Детская клиническая университетская больница (BKUS), Клиническая университетская больница им. Паула Страдиня и Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) в понедельник будут работать как в рабочий день, запланированные визиты не отменяются.

"Так как пациенты Детской больницы, их родители, а также врачи и остальной персонал нашей больницы тщательно планировали визиты, процедуры и услуги, 29 мая все запланированные медицинские услуги будут оказываться в плановом порядке", - сказано в сообщении BKUS.

"29 мая работа больницы будет осуществляться в плановом режиме - визиты пациентов к специалистам и осмотры не будут перенесены", - сообщает больница Страдиня.

Рижская Восточная клиническая университетская больница также сообщает, что в понедельник будет работать в режиме рабочего дня и запланированные визиты отменены не будут.

​Аналогичным образом Государственный центр донорства крови выступил с заявлением, подчеркнув, что "для переливания крови нет выходных нет", поэтому все плановые выезды пройдут, как было запланировано, а доноров будут ожидать во всех пунктах приема в привычное время.

Севернокурземская районная больница будет работать в обычном режиме, консультации и обследования не отменены, сообщили агентству LETA в больнице.

Прием пациентов, посещение специалистов и запись на обследования, а также другие услуги, оказываемые больницей в Вентспилсе, Талси, Кулдиге и Лиепае, осуществляются по предварительной записи.

В случае отсутствия возможности у пациентов прийти на консультацию или обследование, больница просит сообщить об этом по телефону в регистратуре.

CSDD будет обслуживать клиентов

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) будет обслуживать клиентов по обычному графику работы, говорится в сообщении дирекции.

CSDD сообщает, что в понедельник CSDD будет обслуживать клиентов в центрах обслуживания клиентов и на станциях технического осмотра по всей Латвии в обычном режиме работы по понедельникам.

Все судебные заседания, запланированные на понедельник, отменены

Информация на официальном портале судов показывает, что все судебные заседания, назначенные на понедельник, отменяются. Суды свяжутся с участниками дел по поводу переноса судебных заседаний в ближайшие дни.

Отделения PMLP (Управления по делам гражданства и миграции) будут закрыты

Это следует из информации, распространенной PMLP. Исключение составляет 1-й отдел в Риге, который будет обслуживать только тех клиентов, которые сделали предварительную запись.

Центры обслуживания клиентов VSAA и номер для консультаций работать не будут

Завтра, 30 мая, представители агентства свяжутся с клиентами, записавшимися на очный визит сегодня, и согласуют другое время встречи.

Регионы

Лиепайское самоуправление будет оказывать основные услуги, детские сады будут открыты только утром, больница и общественный транспорт будут работать, сообщила LETA руководитель отдела по связям с общественностью и маркетингу самоуправления Зита Лаздане. Лиепайский общественный транспорт будет ходить по графику рабочего дня.

Самоуправления Валмиерского района будут работать в обычном режиме рабочих дней, в детских садах будут работать только дежурные группы, сообщила агентству LETA в самоуправлении. Видземская больница будет работать в обычном режиме, общественный транспорт в Валмиере также будет ходить как в будние дни. Для того, чтобы иметь возможность оказывать все услуги, у родителей появится возможность оставлять детей в дежурных группах детских садов.

Реакция

В соцсетях решение парламента об объявлении выходного дня получило весьма неоднозначную оценку: с одной стороны, люди вроде бы и рады празднику, но с другой отмечается, что такое решение в последнюю минуту создает много хаоса и потому оценивается как политический популизм.

Контекст

Как уже сообщалось, в случае необходимости закон может провозгласить и председатель Сейма. Это может произойти, например, в случае, если президент Эгил Левитс еще не вернется в Латвию из Тампере.

В качестве одной из причин, почему необходимо объявить выходной, указывается нужда дать возможность и жителям регионов встретить и поздравить в Риге сборную Латвию по хоккею.

Ранее вечером очередь Центр содержания образования (VISC) распространил сообщение, что, несмотря на прозвучавшие в публичном пространстве версии по поводу возможного выходного, запланированные централизованные экзамены состоятся, они не будут отменены или перенесены.

"В связи с распространенной информацией и в целях уменьшения неопределенности среди учителей и школьников сообщаем, что запланированные на завтра экзамены состоятся в соответствии с расписанием", - заявили в учреждении.

Между тем, эксперт по конституционному праву, бывший советник Юридического бюро Сейма, нынешний представитель Ассоциации финансовой промышленности и адвокат Эдгар Пастарс предупредил в Twitter, что если выходные, когда человек должен идти к врачу, на экзамен или на судебное заседание, перенести на субботу, то последствия внезапных решений с утра будут скорее путаницей, чем пользой.

Более того, такая идея может быть осуществима только для госуправления, отметил он.

Галерея: Латвийские хоккейные фанаты принесли цветы к посольству США

Напомним, Сборная Латвии завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею, обыграв в Тампере в матче за третье место сборную США. Латвия одержала победу в дополнительное время с результатом 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0).

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