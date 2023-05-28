29 мая объявлено выходным. Что нужно знать?

"Так как пациенты Детской больницы, их родители, а также врачи и остальной персонал нашей больницы тщательно планировали визиты, процедуры и услуги, 29 мая все запланированные медицинские услуги будут оказываться в плановом порядке", - сказано в сообщении BKUS.
"29 мая работа больницы будет осуществляться в плановом режиме - визиты пациентов к специалистам и осмотры не будут перенесены", - сообщает больница Страдиня.
Рижская Восточная клиническая университетская больница также сообщает, что в понедельник будет работать в режиме рабочего дня и запланированные визиты отменены не будут.
Аналогичным образом Государственный центр донорства крови выступил с заявлением, подчеркнув, что "для переливания крови нет выходных нет", поэтому все плановые выезды пройдут, как было запланировано, а доноров будут ожидать во всех пунктах приема в привычное время.
Севернокурземская районная больница будет работать в обычном режиме, консультации и обследования не отменены, сообщили агентству LETA в больнице.
Прием пациентов, посещение специалистов и запись на обследования, а также другие услуги, оказываемые больницей в Вентспилсе, Талси, Кулдиге и Лиепае, осуществляются по предварительной записи.
В случае отсутствия возможности у пациентов прийти на консультацию или обследование, больница просит сообщить об этом по телефону в регистратуре.
CSDD будет обслуживать клиентов
Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) будет обслуживать клиентов по обычному графику работы, говорится в сообщении дирекции.
CSDD сообщает, что в понедельник CSDD будет обслуживать клиентов в центрах обслуживания клиентов и на станциях технического осмотра по всей Латвии в обычном режиме работы по понедельникам.