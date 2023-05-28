29 мая объявлено выходным. Что нужно знать?

Все судебные заседания, запланированные на понедельник, отменены

Информация на официальном портале судов показывает, что все судебные заседания, назначенные на понедельник, отменяются. Суды свяжутся с участниками дел по поводу переноса судебных заседаний в ближайшие дни.

Отделения PMLP (Управления по делам гражданства и миграции) будут закрыты

Это следует из информации, распространенной PMLP. Исключение составляет 1-й отдел в Риге, который будет обслуживать только тех клиентов, которые сделали предварительную запись.

Центры обслуживания клиентов VSAA и номер для консультаций работать не будут

Завтра, 30 мая, представители агентства свяжутся с клиентами, записавшимися на очный визит сегодня, и согласуют другое время встречи.

Регионы

Лиепайское самоуправление будет оказывать основные услуги, детские сады будут открыты только утром, больница и общественный транспорт будут работать, сообщила LETA руководитель отдела по связям с общественностью и маркетингу самоуправления Зита Лаздане. Лиепайский общественный транспорт будет ходить по графику рабочего дня.

Самоуправления Валмиерского района будут работать в обычном режиме рабочих дней, в детских садах будут работать только дежурные группы, сообщила агентству LETA в самоуправлении. Видземская больница будет работать в обычном режиме, общественный транспорт в Валмиере также будет ходить как в будние дни. Для того, чтобы иметь возможность оказывать все услуги, у родителей появится возможность оставлять детей в дежурных группах детских садов.

Реакция