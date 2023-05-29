Сборная Латвии по хоккею награждена президентскими медалями

Президент Эгил Левитс на церемонии вручения медалей подчеркнул, что победа в матче за бронзовые медали на чемпионате мира навсегда останется в памяти народа.

Президент отметил, что медали вручаются игрокам за захватывающую и драматичную игру, силу воли, командный дух, выносливость и мотивацию а также подчеркнул, что сборная подарила народу ощущение единства.

"Такие моменты редки в истории, и один из них вы подарили нам вчера", - сказал Левитс.

На церемонии также присутствовал спикер Сейма Эдвард Смилтенс, который заявил, что сборная Латвии - команда мечты, люди, которым удалось сделать невозможное.

Смилтенс отметил, что к памятнику Свободы на встречу с хоккеистами сегодня пришли тысячи детей и молодых людей. Он призвал спортсменов идти в школы, чтобы мотивировать детей упорно работать и развивать свои таланты.

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Сборную Латвии за праздник для всей страны поблагодарил и премьер-министр Кришьянис Кариньш, подчеркнув, что основой успеха стали командная работа и самоотверженность.

"У памятника Свободы были молодые семьи, молодежь, пожилые люди. У всех блестели и сияли глаза. Вы возродили веру людей в себя, потому что верили друг в друга и в победу. Вы передали эту веру дальше. Спасибо вам за вдохновение", - сказал Кариньш.

Как сообщалось, в воскресенье сборная Латвии в матче за третье место обыграла в Тампере сборную США со счетом 4:3.

Это самый успешный чемпионат мира в истории Латвии. Ранее самым высоким достижением латвийских хоккеистов на мировом первенстве было седьмое место.