Видео ⟩ Это не пластмассовая штука, а яйцо акулы!

Любитель моллюсков и морских обитателей нашел одно яйцо акулы на калифорнийском пляже и показал его пользователям социальных сетей, удивив многих тем, что некоторые акулы откладывают яйца, напоминающие кусочки пластика. Известно, что другие акулы живородящие.

Более шокирующим для некоторых может быть внешний вид этих яиц, поэтому их часто называют сумочками русалки.

На видео, размещенном в социальной сети TikTok, видно, как коричневый предмет в форме штопора поднимают с песчаного пляжа. Хотя он выглядит как кусок пластика, на самом деле это яйцо рогатой акулы.

"Люди спрашивали меня, твердые ли они, потому что они выглядят как стекло, я это знаю. Однако нет, они на самом деле мягкие и их панцирь достаточно упругий. Я не хочу его раздавить", - сказала автор видео Ребекка, держа яйцо в руке.

Затем она поднесла яйцо к свету и увеличила камеру, показывая крошечные эмбрионы акул внутри скорлупы.

"Мать обычно пытается отложить его между камнями, чтобы оно удержалось на месте. Видимо, в этот раз не получилось и оно оказался здесь, на берегу", - добавила Ребекка.

Позже она размышляла, оставить яйцо там или отнести в воду. Остановившись на втором варианте, она ушла в море как можно дальше и оставила его среди скал. Остается надеяться, что малыши вылупятся и выживут.