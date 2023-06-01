Участники сборной Латвии по хоккею получат по 5000 евро

Игроки, тренеры, спортивные врачи и другой персонал сборной Латвии по хоккею за завоёванное на чемпионате мира третье место получат денежное вознаграждение. В четверг, 1 июня, правительство Латвии решило выделить на эти цели 576 717 евро, сообщает Rus.LSM со ссылкой на Службу новостей Латвийского телевидения.
Всего премируют 44 человека - каждый из них получит по 5000 евро, решили в Кабинете министров. При этом правительство удвоило ранее предусмотренные премии (102 447 евро), и всего команда получит 220 тысяч.
На развитие Латвийской федерации хоккея также выделят 356 716 евро, 250 тыс. из которых должны пойти на обеспечение тренировочного процесса в детском и юношеском хоккее Латвии.
Средства были выделены из бюджета на непредвиденные расходы.
Как сообщалось, 28 мая сборная Латвии по хоккею завоевала бронзовую медаль чемпионата мира, обыграв команду США со счётом 4:3. Это самое серьёзное завоевание сборной Латвии за историю её участия в чемпионатах мира. При этом вратарь латвийской сборной Артур Шилов был признан самым ценным игроком чемпионата.
В честь победы 29 мая в Латвии было объявлено выходным днем, и тысячи латвийцев собрались у памятника Свободы, чтобы встретить латвийских хоккеистов.
Ранее также сообщалось, что латвийскую команду наградят президентскими медалями.
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