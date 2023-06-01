Участники сборной Латвии по хоккею получат по 5000 евро

Всего премируют 44 человека - каждый из них получит по 5000 евро, решили в Кабинете министров. При этом правительство удвоило ранее предусмотренные премии (102 447 евро), и всего команда получит 220 тысяч.

На развитие Латвийской федерации хоккея также выделят 356 716 евро, 250 тыс. из которых должны пойти на обеспечение тренировочного процесса в детском и юношеском хоккее Латвии.

Средства были выделены из бюджета на непредвиденные расходы.

Как сообщалось, 28 мая сборная Латвии по хоккею завоевала бронзовую медаль чемпионата мира, обыграв команду США со счётом 4:3. Это самое серьёзное завоевание сборной Латвии за историю её участия в чемпионатах мира. При этом вратарь латвийской сборной Артур Шилов был признан самым ценным игроком чемпионата.

В честь победы 29 мая в Латвии было объявлено выходным днем, и тысячи латвийцев собрались у памятника Свободы, чтобы встретить латвийских хоккеистов.

Ранее также сообщалось, что латвийскую команду наградят президентскими медалями.