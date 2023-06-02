Галкину, Слепакову и Варламову отказали в снятии статуса "иноагента"

Ясных причин решения оставить статус не называется.

Как пишет "Подъем", судья принял во внимание доводы Минюста, который указывал, что они получают зарубежное финансирование и продолжают высказываться о СВО.

Ранее суд также отклонил иск журналиста Ильи Варламова о снятии статуса "иноагента".

Напомним, что подобные иски с требованием снять статус "иноагента" ранее также подали Земфира и Моргенштерн.