Галкину, Слепакову и Варламову отказали в снятии статуса "иноагента"

Семену Слепакову и Максиму Галкину суд отказал в иске по снятию статуса "иноагента", сообщает "Подъем".
Ясных причин решения оставить статус не называется.
Как пишет "Подъем", судья принял во внимание доводы Минюста, который указывал, что они получают зарубежное финансирование и продолжают высказываться о СВО.
Ранее суд также отклонил иск журналиста Ильи Варламова о снятии статуса "иноагента".
Напомним, что подобные иски с требованием снять статус "иноагента" ранее также подали Земфира и Моргенштерн.
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