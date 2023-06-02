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Галкину, Слепакову и Варламову отказали в снятии статуса "иноагента"

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Максим Галкин
Максим Галкин Фото: Кадр из видео

Семену Слепакову и Максиму Галкину суд отказал в иске по снятию статуса "иноагента", сообщает "Подъем". 

Ясных причин решения оставить статус не называется. 

Как пишет "Подъем", судья принял во внимание доводы Минюста, который указывал, что они получают зарубежное финансирование и продолжают высказываться о СВО.

Ранее суд также отклонил иск журналиста Ильи Варламова о снятии статуса "иноагента".

Напомним, что подобные иски с требованием снять статус "иноагента" ранее также подали Земфира и Моргенштерн. 

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