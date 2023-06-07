Звезда белорусского тенниса: Я не поддерживаю войну, не поддерживаю Лукашенко

Во вторник, 6 июня, белорусская теннисистка Арина Соболенко после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос") в Париже осудила действия своей страны касательно войны в Украине и подтвердила, что не является сторонницей президента Беларуси Александра Лукашенко.
Ранее сообщалось, что во вторник вторая ракетка мира Соболенко в четвертьфинале обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину (WTA 192) со счетом 6:4, 6:4.
"Я не поддерживаю войну, то есть я не поддерживаю Лукашенко", - сказала Соболенко после выхода в полуфинал "Ролан Гаррос".
Aryna Sabalenka was asked if she supports Lukashenko:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 6, 2023
“Like it’s a tough question, I don’t support war, meaning I don’t support Lukashenko right now.”
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На 25-летнюю спортсменку оказывалось давление, чтобы она дистанцировалась от своих близких отношений с Лукашенко, который является ключевым союзником путинского режима в войне в Украине.
"Мы сыграли много матчей Кубка Федерации в Беларуси. Лукашенко был на наших матчах и фотографировался с нами после матча, но в Беларуси, Украине или России в это время ничего плохого не происходило", - сказала она журналистам.
Арина Соболенко уже отменила две предыдущие пресс-конференции на "Ролан Гаррос", заявив, что не чувствует себя в безопасности после того, как столкнулась со шквалом вопросов об отношениях с лидером своей страны.
Выступить против войны победительницу Australian Open и потенциальную первую ракетку мира побудили украинские теннисисты: "Я не хочу, чтобы моя страна была вовлечена в какой-либо конфликт. Я говорила это много раз. Вы знаете мою позицию. У вас есть мой ответ.
Я не хочу, чтобы спорт был связан с политикой, потому что я всего лишь 25-летняя теннисистка", - добавила Соболенко.
Соболенко просила о личной встрече с Лукашенко в 2018 году, сообщает белорусское государственное информационное агентство "Белта".
В следующем году в интервью крупнейшему независимому новостному сайту страны Tut.by она горячо поддержала президента Беларуси.
31 декабря 2020 года Соболенко выступила с новогодним обращением вместе с Лукашенко в Минске.
После матча во вторник Элина Свитолина предпочла не пожимать руку Соболенко, что сейчас является обычной практикой в спорте, когда украинка встречается с российской или белорусской соперницей.
Свитолину освистали болельщики, пока Соболенко стояла у сетки.
"Я не знаю, почему она ждала, потому что мои заявления о рукопожатии были достаточно четкими", - отметила 28-летняя Свитолина, которая сказала, что ее не шокировал неодобрительный свист с парижских трибун, хотя она является женой французского теннисиста Гаэля Монфиса.
Соболенко в первом туре обыграла другую украинку Марту Костюк, которая также отказалась пожать ей руку и была освистана.
Свитолина сказала, что она и ее соотечественники продолжат демонстрировать упорство в сезоне травяных кортов, кульминацией которого станет Уимблдон в следующем месяце. "Я не буду предавать свою страну, угождая людям", - сказала она.
Свитолина также потребовала оштрафовать Соболенко за отказ от посещения пресс-конференций после матчей третьего и четвертого круга.
Два года назад бывшая первая ракетка мира Наоми Осака из Японии была оштрафована на 15 000 долларов США (14 029 евро) за невыполнение обязательств перед СМИ на Открытом чемпионате Франции ("Ролан-Гаррос").
"Это должно быть одинаково для всех. Я столкнулась с трудностями, я также столкнулась с вопросом о сербе Новаке Джоковиче, о его заявлениях про Косово. Поэтому я не убежала", - вспоминает Свитолина.
Соболенко оправдала свой бойкот мероприятий в СМИ, заявив, что "чувствовала к себе действительно неуважение", сравнив свое выступление с "политическим телешоу".
Ее решение поговорить с журналистами было принято отчасти для того, чтобы репортеры не цитировали ее.
В полуфинале Соболенко встретится с чешской теннисисткой Каролиной Муховой (WTA 43), которая в четвертьфинале обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (WTA 96) со счетом 7:5, 6:2.
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