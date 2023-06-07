Звезда белорусского тенниса: Я не поддерживаю войну, не поддерживаю Лукашенко

Выступить против войны победительницу Australian Open и потенциальную первую ракетку мира побудили украинские теннисисты: "Я не хочу, чтобы моя страна была вовлечена в какой-либо конфликт. Я говорила это много раз. Вы знаете мою позицию. У вас есть мой ответ.

Я не хочу, чтобы спорт был связан с политикой, потому что я всего лишь 25-летняя теннисистка", - добавила Соболенко.

Соболенко просила о личной встрече с Лукашенко в 2018 году, сообщает белорусское государственное информационное агентство "Белта".

В следующем году в интервью крупнейшему независимому новостному сайту страны Tut.by она горячо поддержала президента Беларуси.

31 декабря 2020 года Соболенко выступила с новогодним обращением вместе с Лукашенко в Минске.

После матча во вторник Элина Свитолина предпочла не пожимать руку Соболенко, что сейчас является обычной практикой в ​​спорте, когда украинка встречается с российской или белорусской соперницей.

Свитолину освистали болельщики, пока Соболенко стояла у сетки.

"Я не знаю, почему она ждала, потому что мои заявления о рукопожатии были достаточно четкими", - отметила 28-летняя Свитолина, которая сказала, что ее не шокировал неодобрительный свист с парижских трибун, хотя она является женой французского теннисиста Гаэля Монфиса.

Соболенко в первом туре обыграла другую украинку Марту Костюк, которая также отказалась пожать ей руку и была освистана.