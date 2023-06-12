Министр юстиции прокомментировала высказывания Стуканса

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, комментируя высказанное Юрисом Стукансом адвокату потерпевшей женщины по делу Русиньша, заявила: если человек обращается в учреждение с заявлением, не имеет значения, является ли заявление совершенным, надо среагировать и оказать помощь.
Инесе Либиня-Эгнере, комментируя заявления генерального прокурора Юриса Стуканса в интервью журналу Ieva об убийстве женщины в Екабпилсском крае, заявила в программе 900 sekundes, что в случае поступления заявления учреждение должно ответить.
Она напомнила, что 16 июня Совет юстиции рассмотрит ходатайство Латвийского совета присяжных адвокатов (ZAP) о проведении проверки заявлений генерального прокурора Юриса Стуканса в адрес адвоката убитой в Екабпилсе женщины.
Либиня-Эгнере пояснила, что до пятницы будет получена дополнительная информация и что оцениваться будет все сказанное адвокатами, а не только заявления Стуканса.
Очень важно, чтобы люди чувствовали себя защищенными, подчеркнула министр юстиции, добавив, что следует оказывать помощь тогда, когда она необходима, а не "просто отписываться".
Уже сообщалось, что Стуканс в интервью журналу Ieva отметил, что адвокат убитой в Екабпилсе женщины недостаточно активно искала способы ее защиты.
Латвийский совет присяжных адвокатов сообщил, что интервью вызвало дискуссию среди адвокатов и организация решила обсудить проект заявления в Совет юстиции под руководством председателя Верховного суда Айгара Струпишса с предложением дать оценку высказываниям генпрокурора в контексте нормы закона о прокуратуре о неблаговидном поведении.
Проверка в случае негативного заключения и при поддержке Сейма может закончиться увольнением Стуканса, заявили в ZAP.
Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который до этого длительно преследовал ее. Женщина регулярно обращалась в полицию с просьбой защитить ее от угроз, но защиты не получила.
По распоряжению начальника Госполиции Арманда Рукса проводится проверка действий полицейских. Расследование ведет и прокуратура.
Полиции до сих пор не удалось задержать Русиньша, и допускается, что он мог совершить самоубийство.
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