Министр юстиции прокомментировала высказывания Стуканса

Инесе Либиня-Эгнере, комментируя заявления генерального прокурора Юриса Стуканса в интервью журналу Ieva об убийстве женщины в Екабпилсском крае, заявила в программе 900 sekundes, что в случае поступления заявления учреждение должно ответить.

Она напомнила, что 16 июня Совет юстиции рассмотрит ходатайство Латвийского совета присяжных адвокатов (ZAP) о проведении проверки заявлений генерального прокурора Юриса Стуканса в адрес адвоката убитой в Екабпилсе женщины.

Либиня-Эгнере пояснила, что до пятницы будет получена дополнительная информация и что оцениваться будет все сказанное адвокатами, а не только заявления Стуканса.

Очень важно, чтобы люди чувствовали себя защищенными, подчеркнула министр юстиции, добавив, что следует оказывать помощь тогда, когда она необходима, а не "просто отписываться".

Уже сообщалось, что Стуканс в интервью журналу Ieva отметил, что адвокат убитой в Екабпилсе женщины недостаточно активно искала способы ее защиты.