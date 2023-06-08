Убийство в Екабпилсе: адвокаты просят дать оценку действиям генпрокурора Стуканса

Стуканс сообщил в интервью журналу Ieva, что не читал письмо женщины, в котором она просила помощи генпрокурора, потому что у него нет времени на чтение всех присланных писем. Письмо было передано в один из отделов прокуратуры для оценки.

"Адвокат женщины поступила очень некорректно, заявив, что генеральный прокурор не ответил", - сказал Стуканс. Он раскритиковал действия адвоката, которая вместо письма могла бы добиваться личного приема у него.

"Если адвокат видела, что в соответствующем отделе царит равнодушие, она должна была записаться и прийти ко мне. Я бы принял ее, поговорил и молниеносно отреагировал", - сказал Стуканс.

Генпрокурор признал, что женщинам, которые считают, что их проблема не решается, нет особого смысла писать ему напрямую, так как он не сможет прочитать все письма и эти заявления все равно попадут в соответствующий отдел. Стуканс отметил, что не изучил все материалы дела, но, по его мнению, в данном случае в Екабпилсе женщина сделала все возможное. Самое главное, что она обратилась к адвокату, а уже обязанностью адвоката было оказать ей качественную юридическую помощь.

Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил бывший муж Леон Русиньш, который до этого длительно преследовал ее. Женщина регулярно обращалась в полицию с просьбой защитить ее от угроз, но защиты не получила.

По распоряжению начальника Госполиции Арманда Рукса проводится проверка действий полицейских. Расследование ведет и прокуратура.

Полиции до сих пор не удалось задержать Русиньша, и допускается, что он мог совершить самоубийство.