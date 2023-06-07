Убийство в Екабпилсе: генпрокурор упрекает адвоката убитой женщины

Адвокат убитой женщины не использовала все возможности, чтобы помочь своей подзащитной, в том числе не обратилась к генеральному прокурору, заявил в интервью журналу Ieva генпрокурор Юрис Стуканс.
Стуканс признался, что не читал письмо еще живой на тот момент женщины, в котором она просила помощи у Генпрокуратуры. Генпрокурор утверждал, что в Латвии каждый год совершается 40 000 преступлений, но только около 10 000 дел передаются в прокуратуру для привлечения к ответственности, поэтому во многих случаях люди также пишут что-то генеральному прокурору.
Если бы генпрокурор читал каждое письмо, то у него не осталось бы времени ни на что другое.
"Согласен, звучит плохо. Адвокат женщины поступила некорректно, заявив, что генпрокурор никак не отреагировал", - подчеркнул Стуканс.
Заявления Генеральному прокурору по делам, которые находятся на первом уровне расследования, передаются в соответствующее подразделение - это и есть организационная работа.
Если что-то не делается на первом уровне, то это можно обжаловать на втором уровне, а затем на третьем уровне, где Стуканс сам увидит заявление.
Если, например, ему напишет депутат парламента или министр, то он прочитает такое письмо.
Генпрокурор неоднократно уверял, что женщины, которые чувствуют, что их проблема не решается, не должны ему писать, потому что, к сожалению, он не сможет прочитать все письма, и более того, эти обращения все равно попадут в конкретное структурное подразделение.
Стуканс заявил, что он не изучил все материалы дела, но в его понимании, в случае с Екабпилсом, женщина сделала все возможное. Самое главное, что она обратилась к адвокату, а обязанностью адвоката было оказание качественной юридической помощи.
Он раскритиковал действия адвоката. Стуканс не принимает обвиняемых, потерпевших и свидетелей - это было бы невозможно, потому что иначе в его офисе была бы непрерывная очередь, но Стуканс никогда не отказывается от встречи с адвокатом для обсуждения дела.
"Если адвокат столкнулась с равнодушием в соответствующем структурном подразделении, то она должна была подать заявление и прийти ко мне! Я бы ее принял, поговорил с ней и отреагировал мгновенно - я бы разобрался, прочитал письмо женщины, подключились бы прокуроры трех уровней, мы бы нашли ответы на вопросы", - подчеркнул Стуканс.
Как сообщалось, 16 апреля на отдаленной дороге в Екабпилсском крае Леон Русиньш нанес смертельные травмы женщине 1983 года рождения и покинул место происшествия.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного закона за убийство. За такое правонарушение лицо может быть наказано пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от пяти до двадцати лет с испытательным надзором на срок до трех лет.
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