Убийство в Екабпилсе: генпрокурор упрекает адвоката убитой женщины

Стуканс заявил, что он не изучил все материалы дела, но в его понимании, в случае с Екабпилсом, женщина сделала все возможное. Самое главное, что она обратилась к адвокату, а обязанностью адвоката было оказание качественной юридической помощи.

Он раскритиковал действия адвоката. Стуканс не принимает обвиняемых, потерпевших и свидетелей - это было бы невозможно, потому что иначе в его офисе была бы непрерывная очередь, но Стуканс никогда не отказывается от встречи с адвокатом для обсуждения дела.

"Если адвокат столкнулась с равнодушием в соответствующем структурном подразделении, то она должна была подать заявление и прийти ко мне! Я бы ее принял, поговорил с ней и отреагировал мгновенно - я бы разобрался, прочитал письмо женщины, подключились бы прокуроры трех уровней, мы бы нашли ответы на вопросы", - подчеркнул Стуканс.

Как сообщалось, 16 апреля на отдаленной дороге в Екабпилсском крае Леон Русиньш нанес смертельные травмы женщине 1983 года рождения и покинул место происшествия.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного закона за убийство. За такое правонарушение лицо может быть наказано пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от пяти до двадцати лет с испытательным надзором на срок до трех лет.