Даугавиньш об играх на ЧМ: "Я мог потерять слух. Пришлось пить еще и стероиды"

Перед чемпионатом мира врачи диагностировали у Даугавиньша средний отит, который изначально оценивался как легкое и быстро излечимое заболевание. Однако со временем воспаление не проходило, поэтому были испробованы различные методы лечения.

"Весь этот чемпионат я боролся на антибиотиках. Иногда был упадок сил. Я поехал к врачу, который сказал, что это средний отит - пару дней попринимаешь противовоспалительные таблетки, и все будет нормально. Спустя два дня ничего не прошло. Пришлось проколоть ухо. Прокололи. Два дня что-то выходило. Дырка зарастала, опять антибиотики. Первые антибиотики я принимал пять дней, не работали. Пришлось принимать другие, но уже десять дней. Прошло еще четыре дня: вставили трубку [в ухо].

В конце слуховой нерв уже был поврежден. Я также мог потерять слух. Пришлось пить еще и стероиды. Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) разрешила, документы были поданы. Я мог продолжать играть, но все время на таблетках", - подробно рассказал Даугавиньш.

35-летний нападающий на чемпионате мира по хоккею участвовал во всех десяти играх. В этих матчах он отличился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

Для опытного хоккеиста этот чемпионат был 11-м в карьере.