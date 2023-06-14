1746 граждан РФ зарегистрировались на экзамен по латышскому языку

По состоянию на вторник, 12 июня, 1747 граждан России зарегистрировались для сдачи экзамена на знание латышского языка, сообщил Государственный центр содержания образования (VISC).
1 июня открылась регистрация на сдачу экзамена на знание государственного языка для граждан России, не зарегистрировавшихся до 24 марта этого года.
Больше всего зарегистрированных в Даугавпилсе - 730 граждан России. В Риге на экзамен по государственному языку зарегистрировались 706 граждан, а в Лиепае - 311 человек.
Регистрация на первый экзамена на знание государственного языка открыта до 30 июня, а сам экзамен на знание латышского языка можно сдать с 1 июля по 13 августа этого года.
В VISC отметили, что этот период установлен для того, чтобы граждане России могли зарегистрироваться на повторный экзамен в августе в случае неудачи и сдать его повторно в сроки, установленные Законом об иммиграции.
Те граждане России, которые не сдали экзамен с 11 апреля по 22 мая, также должны будут зарегистрироваться на повторный экзамен с 1 августа по 31 августа. Они должны будут повторно пройти экзамен в период с 4 сентября по 30 ноября.
По информации Министерства образования, с 1 февраля по 24 марта этого года на сдачу экзамена зарегистрировался всего 8 131 гражданин России. Ранее предполагалось, что экзамен на знание языка коснется 17 865 граждан России.
Требование проверки на знание латышского языка для получения вида на жительство касается в основном тех жителей Латвии, которые в свое время предпочли не приобретать латвийское гражданство, а принять российское гражданство.
Анализируя данные сдачи экзамена в прошлом году, установлено, что примерно половина человек не сдает экзамен на требуемый уровень. Таким образом, ожидается, что из 8 131 человек около 4 000 зарегистрируются повторно.
В целях упрощения подачи заявок на регистрацию для участия в экзамене, регистрация теперь будет возможна только в электронном виде или по почте. Форма заявления для регистрации на экзамен доступна на сайте VISC.
Однако с 1 января 2024 года зарегистрироваться на экзамен можно будет и на портале э-услуг Latvija.lv. До сих пор заявление на участие в экзамене можно было подать только лично придя в центр.
Граждане России, получившие постоянный вид на жительство и не предоставившие подтверждение знания государственного языка до 1 сентября или определенной переэкзаменовке до 30 ноября этого года, после 1 сентября лишатся действительного вида на жительство.
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