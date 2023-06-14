1746 граждан РФ зарегистрировались на экзамен по латышскому языку

1 июня открылась регистрация на сдачу экзамена на знание государственного языка для граждан России, не зарегистрировавшихся до 24 марта этого года.

Больше всего зарегистрированных в Даугавпилсе - 730 граждан России. В Риге на экзамен по государственному языку зарегистрировались 706 граждан, а в Лиепае - 311 человек.

Регистрация на первый экзамена на знание государственного языка открыта до 30 июня, а сам экзамен на знание латышского языка можно сдать с 1 июля по 13 августа этого года.

В VISC отметили, что этот период установлен для того, чтобы граждане России могли зарегистрироваться на повторный экзамен в августе в случае неудачи и сдать его повторно в сроки, установленные Законом об иммиграции.

Те граждане России, которые не сдали экзамен с 11 апреля по 22 мая, также должны будут зарегистрироваться на повторный экзамен с 1 августа по 31 августа. Они должны будут повторно пройти экзамен в период с 4 сентября по 30 ноября.