Продление ВНЖ для граждан РФ в Латвии: что изменилось?

В среду, 5 апреля, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону об иммиграции, в которых определены небольшие послабления по продлению вида на жительство для проживающих в Латвии российских граждан, большинство из которых - бывшие неграждане, в свое время решившие получить не латвийское гражданство, а принять российское.
Что случилось?
Предыдущий созыв Сейма постановил, что граждане России моложе 75 лет, ранее являвшиеся негражданами или гражданами Латвии и не подпадающие под действие каких-либо других исключений, для продления ВНЖ в Латвии до 1 сентября 2023 года должны подать в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) документ, подтверждающий владение латышским языком на базовом уровне (не ниже А2).
Предположительно подтвердить знание государственного языка должны около 17 500 российских граждан, проживающих в Латвии.
Помимо этого необходимо подать заявку (и пакет документов) на получение нового постоянного вида на жительство или статуса постоянного жителя ЕС. Это необходимо сделать и тем, кто не попадает под требование о доказательстве знаний госязыка.
В Латвии, по данным PMLP, всего насчитывается около 28 тысяч таких граждан России.
Суть послаблений
Теперь для сдавших экзамен на знание госязыка либо просто зарегистрировавшихся для его прохождения, продлят срок рассмотрения заявок.
Новый срок рассмотрения документов подавших заявку до 1 сентября продлен до конца года. Этот же срок и для тех, кто до 30 ноября подал заявку повторно (из-за пересдачи экзамена).
В период рассмотрения документов ВНЖ остается действительным.
Также до 1 сентября можно подавать заявки на проверку госязыка и всем тем, кто еще этого не сделал. По разным данным, таких - более половины из неполных 18 000. В противном случае 1 сентября 2023 года ВНЖ утратит силу.
Автоматически это продлевает и срок подачи заявки в PMLP на получение нового постоянного вида на жительство или статуса постоянного жителя ЕС.
Заявки PMLP обязано рассмотреть в течение года со дня получения. Пока документы находятся на рассмотрении, в силе остается нынешний статус и право на пенсию, пособия, компенсации за медикаменты и прочее.
В отношении этих заявлений будет применяться самая низкая государственная пошлина, которая предназначена для иностранца за рассмотрение документов, поданных для запроса статуса постоянного жителя ЕС в Латвии.
Также отменено требование о доходах не меньше минимальной зарплаты в Латвии, теперь достаточно доказать наличие пенсии любого размера.
Кто освобожден от экзамена на знание госязыка?
Мультимедийная платформа RUS.LSM подробно рассказывала о новой процедуре продления ВНЖ для бывших граждан и неграждан Латвии, взявших российское гражданство. Среди прочего, указывается, что от экзамена освобождены следующие категории лиц:
Подробнее - в материале RUS.LSM.
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