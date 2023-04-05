Продление ВНЖ для граждан РФ в Латвии: что изменилось?

Что случилось?

Предыдущий созыв Сейма постановил, что граждане России моложе 75 лет, ранее являвшиеся негражданами или гражданами Латвии и не подпадающие под действие каких-либо других исключений, для продления ВНЖ в Латвии до 1 сентября 2023 года должны подать в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) документ, подтверждающий владение латышским языком на базовом уровне (не ниже А2).

Предположительно подтвердить знание государственного языка должны около 17 500 российских граждан, проживающих в Латвии.

Помимо этого необходимо подать заявку (и пакет документов) на получение нового постоянного вида на жительство или статуса постоянного жителя ЕС. Это необходимо сделать и тем, кто не попадает под требование о доказательстве знаний госязыка.

В Латвии, по данным PMLP, всего насчитывается около 28 тысяч таких граждан России.

Суть послаблений

Теперь для сдавших экзамен на знание госязыка либо просто зарегистрировавшихся для его прохождения, продлят срок рассмотрения заявок.