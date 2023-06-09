Ушаков подал в ЕП петицию о присвоении ВНЖ латвийцам, принявшим гражданство РФ

Лидер партии "Согласие", депутат Европарламента Нил Ушаков подал в Европарламент петицию, требуя, чтобы Латвия автоматически предоставляла статус постоянного жителя ЕС тем гражданам России, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии, не требуя знания государственного языка и наличия минимального уровня дохода.
Как сообщил агентству LЕТА политик, петицию подписали около 1500 человек в Риге, когда "Согласие" проводило консультации по видам на жительство, в Даугавпилсе 1500 подписей собрала местная активистка Ольга Петкевич, более 500 подписей собрала русская община Лиепаи.
"Главная цель петиции - через Европу заставить латвийские власти прекратить все те глупости и ужасы, которые сейчас творятся с российскими пенсионерами, нашими бывшими соотечественниками, бывшими гражданами Латвии и негражданами", - заявил депутат Европарламента.
Как сообщалось, 13-й Сейм принял поправки к Закону об иммиграции, которые предусматривают, что постоянные виды на жительство для граждан России, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии, действуют до 1 сентября 2023 года. Чтобы снова получить постоянный ВНЖ, эти люди должны представить в Управление по делам гражданства и миграции справку о сдаче экзамена по государственному языку.
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