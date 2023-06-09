Ушаков подал в ЕП петицию о присвоении ВНЖ латвийцам, принявшим гражданство РФ

Как сообщил агентству LЕТА политик, петицию подписали около 1500 человек в Риге, когда "Согласие" проводило консультации по видам на жительство, в Даугавпилсе 1500 подписей собрала местная активистка Ольга Петкевич, более 500 подписей собрала русская община Лиепаи.

"Главная цель петиции - через Европу заставить латвийские власти прекратить все те глупости и ужасы, которые сейчас творятся с российскими пенсионерами, нашими бывшими соотечественниками, бывшими гражданами Латвии и негражданами", - заявил депутат Европарламента.

Как сообщалось, 13-й Сейм принял поправки к Закону об иммиграции, которые предусматривают, что постоянные виды на жительство для граждан России, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии, действуют до 1 сентября 2023 года. Чтобы снова получить постоянный ВНЖ, эти люди должны представить в Управление по делам гражданства и миграции справку о сдаче экзамена по государственному языку.