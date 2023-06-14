Фото ⟩ В центре Риги появился фотообъект "Вратарь", прототипом которого стал Шилов

Компания декораций December Design создала крупноформатный фотообъект в виде хоккейного вратаря, который с четверга, 15 июня, каждый заинтересованный может увидеть у памятника Свободы в парке Бастейкалнс. Об этом сообщают представители December Design.
Галерея: В парке Бастейкалнс появился новый фотообъект
Открытие объекта состоялось 15 июня в 12:00, в мероприятии принимали участие обладатели бронзовых медалей Рихард Букартс и Мартиньш Дзиеркалс, а также генеральный секретарь Латвийской хоккейной федерации (LHF) Роберт Плявейс и руководитель оргкомитета чемпионата мира Эдгар Бунцис. Открытие провел Айвис Цериньш.
Фотообъект большого формата - хоккейный вратарь - изготовлен из металла, его высота более двух метров, а ширина - три метра. Светодиодные световые линии и другие декоративные элементы встроены в объект дизайна, благодаря чему он сияет в темноте и будет радовать окружающих даже в темное время суток. Проект создан в сотрудничестве с LHF.
Основатель и дизайнер December Design Кристап Штобис указывает, что сразу после бронзовой игры предприятие приняло решение создать объект - вратаря, прототипом которого стал хоккеист сборной Артур Шилов.
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