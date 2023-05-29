Фото, видео ⟩ Prāta vētra, хоккеисты и тысячи болельщиков отмечают бронзу Латвии!

Во время приветственного мероприятия в центре Риги, посвященного возвращению сборной Латвии по хоккею с чемпионата мира, на сцене вместе со спортсменами выступила группа Prāta vētra.
На мероприятии у памятника Свободы в Риге сегодня, 29 мая, собрались десятки тысяч латвийцев. Появление на площади хоккеистов сборной собравшиеся встретили бурными овациями.
Видео: Выступление группы Prāta vētra во время встречи латвийских хоккеистов в Риге
Затем к собравшимся обратился мэр Риги Мартиньш Стакис, подчеркнув, что Рига заслуживает возвращения чемпионата. Собравшихся на площади и всех, кто болел за сборную, поблагодарили президент Латвийской федерации хоккея Айгар Калвитис, главный тренер сборной Харийс Витолиньш, капитан Каспарс Даугавиньш, тренер и легендарный вратарь Артур Ирбе и самый ценный игрок и вратарь этого чемпионата мира Артур Шилов, а затем на площади выступила группа Prāta vētra.
Все выступающие отметили неоценимую поддержку со стороны хоккейных болельщиков.
В воскресенье сборная Латвии в матче за третье место обыграла в Тампере сборную США со счетом 4:3.
Это самый успешный чемпионат мира в истории Латвии. Ранее самым высоким достижением латвийских хоккеистов на мировом первенстве было седьмое место.
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