Фото, видео ⟩ Prāta vētra, хоккеисты и тысячи болельщиков отмечают бронзу Латвии!

На мероприятии у памятника Свободы в Риге сегодня, 29 мая, собрались десятки тысяч латвийцев. Появление на площади хоккеистов сборной собравшиеся встретили бурными овациями.

Видео: Выступление группы Prāta vētra во время встречи латвийских хоккеистов в Риге

Затем к собравшимся обратился мэр Риги Мартиньш Стакис, подчеркнув, что Рига заслуживает возвращения чемпионата. Собравшихся на площади и всех, кто болел за сборную, поблагодарили президент Латвийской федерации хоккея Айгар Калвитис, главный тренер сборной Харийс Витолиньш, капитан Каспарс Даугавиньш, тренер и легендарный вратарь Артур Ирбе и самый ценный игрок и вратарь этого чемпионата мира Артур Шилов, а затем на площади выступила группа Prāta vētra.

Все выступающие отметили неоценимую поддержку со стороны хоккейных болельщиков.

В воскресенье сборная Латвии в матче за третье место обыграла в Тампере сборную США со счетом 4:3.

Это самый успешный чемпионат мира в истории Латвии. Ранее самым высоким достижением латвийских хоккеистов на мировом первенстве было седьмое место.