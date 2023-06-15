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ЕЦБ повысил базовую процентную ставку до 4%

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Европейский центральный банк (ЕЦБ)
Европейский центральный банк (ЕЦБ) Фото: Shutterstock

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг, 15 июня, повысил ключевую базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта - до 4%.

На заседании совета ЕЦБ во Франкфурте было принято решение повысить ставку по депозитам овернайт до 3,5% и ставку по кредитам овернайт - до 4,25%. Обе эти ставки также были увеличены на 0,25 процентных пункта.

Новые ставки будут действовать с 21 июня.

Совет ЕЦБ повышает процентные ставки восьмое заседание подряд.

Ранее высказывалось мнение, что если инфляцию получится держать под контролем, то ставка Euribor может снизиться в ближайшие два года. Так прогнозировала Симона Стрижевска, экономист CBL Asset Management, дочерней компании банка Citadele.

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